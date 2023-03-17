Цены на социально значимые продукты выросли на 0,1% – Бюро национальной статистики

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За прошедшую неделю цены на социально-значимые продовольственные товары выросли на 0,1%. В годовом же выражении рост составил 17,2%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики Агентства РК по стратегическому планированию и реформам.

По данным статистиков, средняя цена на кефир (2,5%) составила 385 тг/л, капусту – 119 тг/кг, масло сливочное – 3591 тг/кг.

Отмечается, что выводы сделаны на основе еженедельной информации об изменении цен во всех областных центрах, в городах республиканского значения и столице.

"В перечень социально-значимых продовольственных товаров входит 19 наименований. Для мониторинга выбираются объекты торговли различного типа с широким ассортиментом товаров, расположенных в различных частях населенного пункта», – говорится в сообщении бюро.