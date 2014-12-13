Свежий выпуск
Отмечены актеры
Вячеслав ЛЕБЕДЕВ, Тараз
Семь ведущих творческих коллективов Казах­стана, Узбекистана и Кыргызстана представили на суд жюри, которое возглавил народный артист, лауреат Государственной и молодежной премий РК Тунгышбай Жаманкулов, свои лучшие постановки, среди которых трагедия У. Шекспира «Король Лир», драмы И. Вовнянко, О. Ходжакули и Э. Эллис, Р. Риис...
Самым талантливым дуэтом строгие судьи назвали Айгуль Халилову и Наби Бобожанова из узбекского театра «Шахрисабз ёшлари», исполнивших главные роли в спектакле «Дарбадар». Айгуль Халилова первенствовала и в номинации «Лучшая женская роль» вместе с актрисой Динарой Кыдыралиевой, актрисой Кыргызского государственного молодежного театра «Учур». Высшую оценку получил и актерский ансамбль «Учура», блеснувший игрой в спектакле «Долгая дорога в Мекку». А Улан Зайнидин, сыгравший в нем императора, удостоен главного приза за лучшую мужскую роль.
За вклад в актерское дело отметили директора Карагандинского областного казахского драматического театра им. С. Сейфуллина Кенеса Жумабекова. Его король Лир в одноименном спектакле понравился и зрителям, и жюри. Звание «Лучший классический спектакль» присвоено постановке пьесы Гельерме Фигейредо «Эзоп» в исполнении труппы южноказахстанского театра.

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