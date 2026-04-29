Отмена двойной отчетности, расширение ответственности родителей – законопроект по педагогам

Документ разработан во исполнение поручения Главы государства и предусматривает ряд системных изменений в сфере образования

Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении поправки по вопросам статуса педагога и образования, направленные на усиление правовой защиты педагогов и повышение их статуса, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Согласно законопроекту, предлагается четко ограничить ответственность учителей за обучающихся рамками учебного процесса. Одновременно вводится запрет на дублирование отчетности - педагоги не должны будут вести ее одновременно в бумажном и электронном форматах, что призвано снизить административную нагрузку.

Отдельный блок поправок касается родителей: их ответственность за жизнь, здоровье и безопасность детей предлагается расширить. Также планируется утвердить единые правила использования мобильных устройств в организациях среднего образования.

Помимо образовательной повестки, документ включает инициативы правительства. В частности, предусматривается расширение круга частных партнеров и концессионеров, включая дочерние компании, для участия в проектах государственно-частного партнерства в сфере строительства и эксплуатации объектов здравоохранения.

Кроме того, вводится правовое регулирование, направленное на создание благоприятных условий для работы ведущих зарубежных университетов в Казахстане. Отдельно проработаны поправки, касающиеся совершенствования системы медицинского образования.

Ожидается, что принятие законопроекта позволит снизить нагрузку на педагогов, повысить качество образовательного процесса и создать дополнительные условия для развития социальной инфраструктуры.