Видеословарь жестового языка запустили в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Официально начал работу новый цифровой ресурс в сфере инклюзивного образования. Видеословарь жестового языка «е-Ымдау» направлен на расширение возможностей детей и взрослых с нарушением слуха в обучении, общении и участии в жизни общества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Как уточняется, проект реализуется при поддержке научно-методического совета РГУ «Национальный научно-практический центр развития специального и инклюзивного образования» и Комитета дошкольного и среднего образования Министерства просвещения Республики Казахстан.

Главная особенность «е-Ымдау» заключается в интерактивной информационной базе, где слова и понятия представлены с помощью визуальной демонстрации жестов. Благодаря автоматизированной системе поиска пользователи могут быстро найти нужное слово и ознакомиться с его правильным исполнением на жестовом языке. Ресурс доступен на казахском и русском языках.

Видеословарь можно скачать через App Store или использовать онлайн на официальном сайте Национального научно-практического центра развития специального и инклюзивного образования. «е-Ымдау» охватывает 21 лексическую тему.

Видеословарь направлен на расширение доступа граждан с нарушением слуха к информации, облегчение изучения жестового языка и повышение качества инклюзивного образования.

Запуск проекта создает дополнительные возможности для получения качественного образования и полноценного участия в жизни общества для граждан с особыми образовательными потребностями.