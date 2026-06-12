Министр провел открытый урок

Образование
Дария Торе-Али, Астана

В школе № 101, построенной по национальному проекту «Келешек мектептері», прошла встреча учащихся и педагогов с заместителем Премьер-министра – министром искусственного интеллекта и цифрового развития Жасланом Мадиевым и министром просвещения Жулдыз­ Сулейменовой. Мероприятие организовано в рамках исполнения Указа Главы государства о внедрении ИИ в систему среднего образования и задач Digital Qazaqstan.

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По словам директора школы Алмы Жумабековой, учебное заведение работает как инновационная площадка: совместно с Министерством просвещения и Нацио­нальной академией образования им. И. Алтынсарина здесь открыты ИИ-кабинет и STEM-лаборатория для практического применения цифровых инструментов.

В ИИ-кабинете камеры фиксируют урок с разных ракурсов, платформа анализирует активность класса, а задания можно отправлять на планшеты. Такой формат помогает понять, какие темы усвоены, где возникают пробелы и какая помощь нужна ребенку. А в кабинете STEM-направления гос­тям продемонстрировали танец дронов под классическую музыку.

Свои разработки представили учащие­ся 10-х классов. Проект TailingsSafe AI посвящен мониторингу хвостохранилищ – гигантских искусственных озер токсичных отходов, опаснейших промышленных объектов. Школьники предложили использовать спутниковые данные и алгоритмы для прогнозирования аварий на них. По разработке «Жасыл сүзгі – таза ой, таза дем» была показана модель био­фильтра на основе сфагнового мха с контролем через Arduino. В 2024 году команда «Экодрим» выиграла грант на 1 млн тенге за экологическое решение по использованию хлореллы как биоудобрения.

Учитель химии и основатель этого проекта LiftEd.kz Нурсултан Орисбай отметил, что педагоги использовали разные цифровые сервисы, но это было неэкономично. Тогда они решили объединить инструменты в единую образовательную экосистему, где учитель может готовиться к уроку и проводить формативное оценивание, а ученик – получать обратную связь, видеть карту знаний и запросить объяснение сложной темы в более понятном для себя формате.

– Данные детей никуда не передаются, серверы находятся в Казахстане. Сейчас платформа работает с зарубежными ИИ-решениями, в дальнейшем планируется интегра­ция с Alem.ai. Учитель остается куратором и ментором, а искусственный интеллект выступает инструментом, – подчеркнул педагог.

По его наблюдениям, внедрение платформы потребовало адаптации. На первом этапе результаты учащихся снизились примерно на 10–15%: дети столкнулись с более детальной обратной связью по темам и пробелам. Через месяц они начали точнее понимать свои слабые места в познаниях, их показатели выросли на 20–25%.

Завершилась встреча открытым уроком Жаслана Мадиева. Министр рассказал школьникам об Astana Hub, ИИ-экосистеме и навыках будущего. Встреча продемонстрировала, что ИИ в школе важен не как замена учителю, а как инструмент, который помогает в учебном процессе. Для Казахстана­ это еще и воп­рос подготовки поколения, способного создавать собственные решения.

#школа #цифровизация #министр #ИИ

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