Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев

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– В ближайшие дни Вы проведете переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. В последнее время ваши личные встречи проходят регулярно – 7 октября Вы приезжали в Москву, а уже 13 октября участвовали в работе Совета глав государств – участников СНГ в Бишкеке, где также виделись с президентом Российской Федерации. Как Вы в целом оцениваете развитие отношений между нашими странами? Какие вопросы будут в центре внимания предстоящих переговоров?

– Действительно, наши встречи с Владимиром Владимировичем Путиным носят регулярный характер. Это весьма наглядно иллюстрирует высокий уровень содержательного наполнения отношений между Казахстаном и Россией. Будь то двусторонние контакты, либо многосторонние переговоры в рамках интеграционных объединений, нам всегда есть, что обсудить. Президента России отличает высокая информированность и компетентность, его точка зрения на глобальные и региональные процессы во многом определяет характер ситуации в современном мире.

Важными особенностями казахстанско-российского диалога являются конструктивность и нацеленность на взаимоприемлемый результат. Мы всегда стараемся принимать во внимание позицию российских партнеров, а они – учитывать наше мнение.

Как Вы знаете, в текущем году мы отмечаем 10-летие подписания Договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке. Дружба между народами Казахстана и России, конечно, имеет гораздо более длительную историю и уходит в глубину веков. Тем не менее заключенный в 2013 году межгосударственный договор очень символичен, поскольку подчеркивает устремленность казахстанско-российских отношений в будущее. Именно в таком русле я оцениваю сотрудничество между нашими странами – это добрососедство и союзничество, имеющие богатое прошлое и блестящее будущее.

Повестка нашей предстоящей встречи с Президентом России в Астане традиционно весьма обширна. Мы планируем обстоятельно обсудить вопросы двустороннего политического, торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества. Рассмотрим аспекты взаимодействия в рамках международных организаций и интеграционных структур. Обменяемся мнениями по текущему состоянию и перспективам развития международной ситуации.

Отдельным пунктом программы станет наше участие в Форуме межрегионального сотрудничества. Это уникальный и очень эффективный формат, способствующий укреплению горизонтальных связей между регионами и предпринимателями двух стран. В текущем году мы проводим в казахстанском городе Костанае уже 19-й по счету Форум. Тема мероприятия – сотрудничество в сфере сельского хозяйства. Уверен, что Форум будет успешным и плодотворным, так же как и предстоящий визит Президента России в Казахстан.

– В октябре Вы вместе с Президентами России и Узбекистана участвовали в церемонии запуска поставок российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Насколько этот проект важен для Вашей страны? Какие ещё крупные экономические и инвестиционные проекты с Россией сейчас реализуются и какие – в ближайших планах? Каковы, на Ваш взгляд, перспективы развития взаимодействия в нефтегазовой сфере и в области мирного атома?

– Газовая отрасль играет особую роль в устойчивом социально-экономическом прогрессе наших государств. Поэтому поставки российского «голубого топлива» отвечают интересам всех участвующих сторон.

Запущенный 7 октября проект будет способствовать расширению и модернизации газотранспортной инфраструктуры Казахстана, укрепит региональную стабильность и энергетическую безопасность Центральной Азии, придаст мощный импульс промышленному развитию наших стран, улучшению бизнес-климата, повышению уровня жизни граждан.

Мы заинтересованы в полноценном использовании своего транзитного потенциала и готовы к дальнейшему увеличению объемов транспортировки российского газа.

Так, 1 ноября на Международном газовом форуме было подписано Соглашение о стратегическом сотрудничестве между Правительством Казахстана и «Газпромом», направленное на выработку и реализацию долгосрочных, с горизонтом до 15 лет, планов взаимовыгодного партнерства.

Казахстан и Россия давно и успешно сотрудничают и в нефтяной сфере. В нашей стране успешно работают такие российские концерны, как «Лукойл» и «Татнефть».

В феврале текущего года АО НК «КазМунайГаз» и ПАО «Лукойл» заключили ряд соглашений по проекту освоения участков месторождений «Каламкас-море», «Хазар», «Ауэзов» в казахстанском секторе Каспийского моря.

Кроме того, в 2022 году завершено строительство нефтехимического комплекса «Kazakhstan Petrochemical Industries (KPI)», который войдет в десятку крупнейших производителей полипропилена в мире. В данном проекте участвует и российская компания «Сибур».

В 2022 году в Сарани при участии «Татнефти» построен завод по производству автомобильных шин «KamaTyresKZ».

Транспортировка нефти через территории обеих стран занимает значительную долю в наших топливно-энергетических комплексах. Порядка 80% казахстанской нефти экспортируется на внешние рынки по российской территории (Каспийский трубопроводный консорциум).

Аналогично, российская нефть поставляется в КНР через территорию Казахстана. В период до 2033 года планируется осуществить транзит более 100 млн тонн российской нефти.

Одним из ключевых направлений нашего энергетического сотрудничества является взаимодействие в сфере мирного атома.

Есть разные мнения по поводу целесообразности строительства АЭС в нашей стране. С одной стороны, в Казахстане имеется значительный потенциал для развития атомной энергетики. Страна занимает первое место в мире по объему добываемого природного урана, также имеется свое производство компонентов ядерного топлива и доступ к услугам по изотопному обогащению урана. На базе Ульбинского металлургического завода выпускается готовое ядерное топливо для атомных электрических станций Китая.

С другой стороны, у многих граждан и экспертов есть опасения касательно безопасности атомных станций. И это понятно, учитывая трагическое наследие Семипалатинского испытательного полигона. Мы высоко ценим предложенную российской стороной помощь в строительстве АЭС на территории Казахстана. А окончательное решение по этому вопросу будет принято по итогам заявленного референдума.

В 2019 году я в своей предвыборной платформе заявил, что по наиболее важным стратегическим проблемам решения будут приниматься посредством референдумов.

Отвечая на Ваш вопрос касательно инвестиционного сотрудничества, хотел бы отметить, что валовый приток прямых инвестиций из России в Казахстан за последние 18 лет превысил 20 млрд долларов. В свою очередь, казахстанские инвестиции в Россию составили порядка 6 млрд долларов.

Такая динамика стала возможной в том числе благодаря промышленной кооперации, в рамках которой субъекты бизнеса двух стран реализуют 143 совместных проекта на сумму 33,5 млрд долларов.

Успешно претворены в жизнь 30 знаковых проектов на сумму порядка 3,2 млрд долларов. В настоящее время в таких ключевых для экономики отраслях, как машиностроение, металлургия и химическая промышленность, реализуются 40 проектов на сумму 16,6 млрд долларов с созданием более 15 тысяч рабочих мест.

Взаимодействие в этом направлении наглядно демонстрирует огромный потенциал развития казахстанско-российского сотрудничества.

– Западными странами введено беспрецедентное количество санкций, которые в том числе затрагивают транспортно-логистическую сферу. Тем не менее Россия и Казахстан успешно сотрудничают в этой области, например, развивая транспортный коридор «Север – Юг». Каковы Ваши оценки перспектив такого взаимодействия?

– Казахстан не имеет выхода к Мировому океану, поэтому транспортный коридор «Север – Юг» с конечным пунктом в портах Персидского залива и с дальнейшим выходом в Индию открывает широкие перспективы и может стать одним из локомотивов экономического развития нашей страны.

Маршрут способен в корне изменить транспортную структуру, уровень кооперации и взаимодействия внутри огромной Евразии.

Для развития коридора «Север – Юг» сторонами принимаются синхронные мероприятия по модернизации инфраструктуры, увеличению терминальных мощностей и подвижного состава, снятию административных барьеров и созданию благоприятных условий для перевозчиков.

Укрепление транспортной взаимосвязанности Казахстана и России, в том числе посредством коридора «Север – Юг», непременно будет способствовать росту взаимной торговли и инвестиций.

Сегодня именно транспорт и логистика выходят на первый план в международном сотрудничестве. По сути дела, в мире идет острая конкуренция за контроль над транспортными маршрутами, логистикой. В настоящее время формируется новый транспортный каркас Евразии, который при должном подходе может принести участникам серьезные экономические и политические дивиденды.

Наряду с развитием физической инфраструктуры крайне важно выработать предметные решения для создания общей цифровой системы транзита товаров. Она должна быть надежной и простой в использовании, основываться на передовых цифровых технологиях.

Казахстан будет выступать надежным логистическим хабом, задействуя все свои возможности и ресурсы. Мы готовы реконструировать узкие места в своей железнодорожной и автодорожной сети для увеличения грузопотока.

– 13 октября в Бишкеке на заседании Совета глав государств СНГ был подписан договор об учреждении Международной организации по русскому языку, утвержден ее Устав. Учитывая, что инициатором создания этой структуры выступили Вы, хотели бы поинтересоваться, каковы Ваши ожидания от деятельности Организации? Каким Вы видите дальнейшее развитие взаимодействия России и Казахстана в культурно-гуманитарной сфере, в том числе в рамках СНГ?

– Важным объединяющим фактором Содружества Независимых Государств было и остается общее культурно-гуманитарное пространство. При этом одной из составляющих успеха нашего взаимовыгодного сотрудничества в этом измерении является сложившийся баланс гармоничного развития языков народов стран СНГ и русского языка.

Думаю, сегодня никто не сможет отрицать, что именно русский язык, являющийся одним из официальных языков ООН и имеющий статус международного языка, выступает серьезным консолидирующим фактором поддержания дружественных отношений между нашими государствами, действенным инструментом развития региональной кооперации, сотрудничества и доверия.

При выдвижении инициативы по созданию Международной организации по русскому языку я руководствовался в том числе и мировым опытом. Соответствующие международные структуры созданы для развития французского, немецкого, испанского и других языков.

Особо хочу отметить, что идея учреждения международной организации по русскому языку не направлена на создание альтернативы государственной языковой политике стран СНГ, в том числе Казахстана.

Важно, что Организация обладает правосубъектностью и будет открыта для присоединения других стран, не входящих в СНГ.

Символично, что нынешний год объявлен Годом русского языка в СНГ, а Санкт-Петербург в качестве культурной столицы Содружества в 2023 году внес заметный вклад в укрепление культурных связей между странами СНГ.

В данном контексте культурно-гуманитарное сотрудничество между Казахстаном и Россией продолжает оставаться важной составной частью двусторонних отношений.

Взаимодействие в этой сфере в последнее время весьма насыщенно. Проходят Дни культуры Казахстана и России, Дни казахстанского и российского кино. Проводимый в этом году проект «Русские сезоны» пользуется большим зрительским успехом в Казахстане. Укрепляется сотрудничество в области творческого образования, а также в музейно-библиотечной сфере. Артисты и коллективы из Казахстана традиционно принимают активное участие в культурных мероприятиях на территории России.

Уверен, эта традиция продолжится и в будущем на основе взаимного уважения и в интересах народов двух стран. Для нас важно знакомить мир с казахской культурой, при этом приобщаясь к самобытной культуре России.

В целом, за тридцатилетний период становления и развития СНГ межкультурный диалог, безусловно, подтвердил свою важную роль в деле распространения общих культурных и гуманистических ценностей на пространстве Содружества.

Считаю данное направление важнейшей основой духовного единства СНГ, «золотым мостом», прочно связывающим наши страны и народы.

– В последнее время в Республике Казахстан открылись филиалы ряда российских вузов (в т.ч. МИФИ и РГУ нефти и газа им. Губкина). Какие дальнейшие планы в этой области у двух стран, может быть, по расширению сотрудничества в области среднего, профессионального и начального образования?

– На сегодняшний день в России обучается свыше 60 тысяч казахстанских студентов – больше, чем в какой-либо другой стране.

Это свидетельствует о востребованности и высоком образовательном потенциале российских вузов. Выбор в их пользу обусловлен территориальной близостью, отсутствием языкового барьера, финансовой доступностью, квалифицированным преподавательским составом, престижностью и известностью многих вузов еще с советских времен.

В Казахстане проводится работа по открытию филиалов ведущих зарубежных высших учебных заведений технического профиля. В 2023 году Казахстан ратифицировал Соглашение о создании и функционировании на паритетной основе филиалов организаций высшего и послевузовского образования, заключенное между правительствами Казахстана и России.

Результатом данной работы стало открытие филиала МИФИ на базе КазНУ им. аль-Фараби и филиала РГУ им.И.М.Губкина на базе Атырауского университета нефти и газа им.С.Утебаева. В 2024 году также планируется открытие филиала РХТУ им. Д.И.Менделеева на базе Таразского регионального университета им.М.Х.Дулати.

Учитывая историческую и культурную общность наших народов, есть обоюдная заинтересованность в расширении сотрудничества в области среднего образования. Ведутся переговоры о создании в южных регионах Казахстана совместных казахстанско-российских общеобразовательных организаций.

В то же время мы заинтересованы в открытии соответствующих школ в приграничных с Казахстаном российских регионах, где проживает большое количество наших соотечественников.

– В настоящее время Казахстан председательствует в Шанхайской организации сотрудничества. Как складывается взаимодействие между нашими странами в рамках этой Организации? Какие области деятельности в ШОС являются приоритетными для Астаны?

– Начну с того, что Казахстан является соучредителем Шанхайской организации сотрудничества. Для нас ШОС – это один из приоритетов в развитии многостороннего регионального диалога.

За более чем 20 лет успешного функционирования объединение стало авторитетной многосторонней площадкой с широкой повесткой дня. Сегодня ШОС с ее колоссальным политическим, экономическим, человеческим и культурным потенциалом по праву можно назвать гарантом обеспечения региональной безопасности, обширным пространством взаимовыгодного экономического сотрудничества и надежным проводником укрепления культурных связей.

Собственно, об этом я говорил в своем выступлении на прошедшем в июле этого года Саммите ШОС. На наш взгляд, в текущих непростых геополитических и геоэкономических реалиях первостепенное внимание следует уделять укреплению незыблемых основ «шанхайского духа», характеризующегося доверием, взаимной выгодой, равенством, уважением многообразия культур и стремлением к совместному развитию.

В этом плане для Казахстана председательство в ШОС является большой честью и одновременно огромной ответственностью. Будучи председателем в ШОС, мы преследуем главную цель – продвинуть взаимодействие в Организации на еще более высокий уровень и обеспечить дальнейшую эффективность ее работы.

Исходя из этого, приоритетами казахстанского председательства были объявлены обеспечение региональной безопасности и стабильности, насыщение многостороннего сотрудничества реальным торгово-инвестиционным и культурно-гуманитарным содержанием.

Хочу отметить, что позиции наших стран по большинству текущих вопросов и перспектив дальнейшего развития ШОС созвучны. Это, безусловно, важный показатель продуктивности сложившихся партнерских отношений.

Мы едины в вопросах противодействия новым вызовам и угрозам, укрепления многостороннего экономического диалога и гуманитарных контактов.

Россия играет активную роль в продвижении инициированных Казахстаном переговоров по созданию Центра информационной безопасности ШОС, поддержано наше предложение объявить Алматы туристической и культурной столицей ШОС, а 2024 год – Годом экологии в ШОС.

Наши страны объединили усилия в работе над дальнейшим совершенствованием деятельности ШОС и ее основных органов, а также в подготовке стратегических документов Организации на среднесрочную перспективу в сферах энергетики, экономики, правоохранительной деятельности и экологии.

Возлагаю большие надежды на успешное казахстанско-российское взаимодействие, которое, вне всякого сомнения, отразится на успехе главного мероприятия – Саммита ШОС в июле 2024 года.

Для этого предстоит совместно провести большую и целенаправленную работу. Убежден, наша приверженность «шанхайскому духу» и взаимная поддержка будут и далее способствовать сплочению и выработке единых подходов в вопросах развития ШОС.

– Мы живем в турбулентное время. Происходит неизбежный переход от однополярного мира к многополярному. Меняются устои мировой экономической системы. Каково Ваше видение будущего?

– Как мы видим, формирование архитектуры современного многополярного мира идет чрезвычайно болезненно. И на фоне конфликтов, происходящих в самых разных точках планеты, санкционного противостояния, торговых войн довольно сложно оставаться оптимистом.

Однако я верю в то, что благоразумие и кооперация возобладают над блоковым мышлением и эгоизмом. Так было не раз в мировой истории. В конечном счете глобальное сообщество придет к состоянию «долгосрочного устойчивого мира». Для его достижения, очевидно, требуется выполнение двух условий – это готовность к взаимным уступкам и строгая приверженность нормам международного права. Второй пункт – один из главных лейтмотивов казахстанской внешней политики.

Я твердо убежден, что любые противоречия необходимо решать согласно нормам и принципам Устава ООН. Этот документ был принят мировым сообществом после самой кровопролитной войны в истории человечества. Во избежание повторения таких трагедий были приняты единые, однозначно трактуемые правила игры на международной арене. Это была большая победа принципов гуманизма и человеколюбия. Лучшего рецепта преодоления конфликтов мир пока не придумал.

Все страны равны вне зависимости от их размера, мощи и экономического потенциала. Международное право подлежит равному и универсальному применению без двойных стандартов.

Поэтому я считаю, что как только неукоснительное следование нормам международного права возобладает над эмоциями, мир вернется в состояние устойчивого равновесия. И эта формула актуальна как для политических систем, так и для разрешения современных экономических, экологических и гуманитарных проблем.

Сегодня мы находимся в условиях серьёзного обострения международной ситуации, где на первый план вышли методы политического давления, торговые и санкционные войны, что ведет к полноформатному кризису системы международной торговли.

Мы являемся свидетелями беспрецедентной геополитической фрагментации и социально-экономической поляризации. Происходит трансформация политики и экономики на глобальном и региональном уровнях. Всё это вызывает обеспокоенность по поводу безопасного существования государств и континентов.

Для создания гармоничной мировой экономики страны Глобального Юга и Глобального Севера должны прийти к общему знаменателю на основе принципов взаимного доверия, уважения интересов, а также многостороннего сотрудничества.

Центральную роль в этом сложном процессе должна играть ООН. В настоящее время она остается единственной безальтернативной глобальной организацией, объединяющая всё человечество.

При этом следует признать, что растущая блоковость и геополитическая фрагментация подрывают единство и верховенство мандата ООН.

Растет критика в адрес Организации, и связана она с необходимостью проведения внутренних реформ. Многочисленные кризисные явления в различных уголках нашей планеты обнажили уязвимость ООН в их урегулировании.

Полагаю, что настало время для того, чтобы сделать ООН основным проводником в обеспечении глобальной безопасности, способным противостоять вызовам XXI века и эффективно решать проблемы современности.

Многие институты Организации были созданы в годы «холодной войны» и отражают реалии и методы работы ушедшей в небытие исторической эпохи. Все отчетливее проявляется необходимость реформирования Совета Безопасности за счет расширения его состава.

Малые и средние страны исторически несли ответственность за международную стабильность, создавая мосты между великими державами. Важно, чтобы голоса таких государств в рамках Совета Безопасности звучали всё более весомо и играли значимую роль в обеспечении мира и безопасности.

Напомню, что на последних Саммитах ШОС и БРИКС мною была предложена Инициатива о мировом единстве за справедливый мир и согласие. Она нацелена на достижение эффективного прогресса в обеспечении глобальной безопасности и стабильности, построении демократического и рационального политического и экономического международного порядка.

Кардинальный пересмотр стереотипов в пользу сотрудничества позволит восстановить доверие, укрепить реализацию существующих международных обязательств, а также выработать конкретные меры для содействия глобальному устойчивому развитию и решения актуальных проблем мировой политики.

Твердо убежден, что на современном этапе только конструктивный диалог и коллективные усилия государств, высокопрофессиональная дипломатия могут восстановить стабильность в мире, привести к построению справедливой системы международных отношений на основе Устава ООН на благо всего человечества.