Отпраздновать юбилей достойно Статьи 1415 Лилия СЫЗДЫКОВА

В ходе заседания министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы проинформировал членов Государственной комиссии о ходе реализации Плана мероприятий по проведению 25-летия Независимости Казахстана, утвержденного постановлением Правительства.



В своем выступлении министр информации и коммуникаций Дау­рен Абаев доложил об информационно-имиджевом сопровож­дении юбилейных мероприятий. Комментируя работу ведомства в данном направлении, он подчерк­нул, что максимально полному и интересному освещению 25-летия Независимости уделяется большое внимание. Информационная кампания нацелена на повышение патриотизма населения и максимальное вовлечение казахстанцев в празднование знаковой даты, будет делаться особый акцент на ключевых достижениях страны за годы суверенного развития.

Кроме того, в ходе заседания вице-министр образования и науки Бибигуль Асылова проинформировала о работе по вовлечению молодежи и молодежных организаций в празднование юбилея. А заместитель акима Западно-Казахстанской облас­ти Марат Тогжанов рассказал об организации мероприятий в рамках 25-летия Независимости в регионе.



Также состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам взаимодействия и координации работы государственных органов по проведению мероприятий, посвященных 25-летию Независимости.

По итогам заседания Государственный секретарь отметила необходимость качественной и своевременной реализации планируемых мероприятий, дала ряд конкретных поручений по организации дальнейшей работы.

