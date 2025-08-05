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Об этом на заседании Правительства сообщил исполняющий обязанности председателя правления АО «Казахтелеком» Абылайхан Оспанов.



По его словам, планируется сбор данных от Бюро национальной статистики и Министерства финансов. После этого информация будет загружена в суперкомпьютер, который сможет анализировать движение товаров в режиме реального времени.



Ожидается, что новая система позволит прогнозировать экспорт и импорт; отслеживать цены на товары и оценивать риски их роста; улучшать государственное регулирование в сфере торговли.



Кроме того, на основе анализа больших данных будут созданы ИИ-помощники, которые смогут давать рекомендации государственным органам и предпринимателям.