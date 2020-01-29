Отцы и эти

Алиментные обязательства подлежат регулярной оплате в соответствии с решением суда или подписанным между сторонами соглашением. Однако в положенный срок они исполняются не всегда, и у плательщика может возникнуть задолженность. Иногда долг появляется по не зависящим от должника причинам, но нередко он целенап­равленно избегает исполнения своих обязательств. Для подобных ситуаций и была введена процедура розыска должников по алиментам.

По информации миграционной службы областного департамента полиции, с начала года в производстве ее подразделений находятся 30 розыскных дел по алиментам, из которых 19 числятся в межгосударственном розыске, при этом установлено местонахождение 3 родителей-должников. Как правило, установление местонахождения злостного должника по алиментам осложняется тем, что адрес прописки не совпадает с адресом его фактического проживания. Между тем полицейские вместе с участковыми инспекторами и сотрудниками криминальной полиции целенап­равленно отслеживают перемещения граждан этой категории.

Так, 25 ноября прошлого года поступило определение Октябрьского районного суда Караганды об объявлении в розыск 50-летнего жителя Бурабайского района, который 5 лет не выплачивает алименты на содержание несовершеннолетнего сына. В результате было установлено его местонахождение в Караганде. Мужчина работал на строительном объекте нелегально, а это – излюбленный способ должников избежать уплаты долгов по алиментам.

Между тем уклонение родителя более 3 месяцев от исполнения своих финансовых обязательств перед ребенком, проживающим отдельно от него, может привес­ти к серьезным последствиям. Так, ему может грозить уголовная ответственность за неуплату алиментов в виде ограничения свободы либо лишение свободы на срок до 2 лет согласно статье 139 УК РК «Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей, уклонение от уплаты средств на содержание нетрудоспособных родителей, нетрудоспособного супруга (супруги)».

К слову, дополнительные принудительные меры при наличии задолженности по алиментам более 3 месяцев могут быть установлены должнику в виде временного ограничения на выезд за пределы РК, а также установления временного ограничения в сфере выдачи и действия лицензий, разрешений и специальных прав, к примеру, права на управление автомобильным транспортом.