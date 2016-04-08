​Ответ на вызовы времени

Альмира АБДИКАРИМОВА

В своем выступлении сенатор подчеркнул интеграционную приоритетность ЕАЭС для стран-участниц, а также акцентировал внимание на значительном экономическом потенциале данного регионального объединения. А. Бижанов отметил, что к настоящему времени сформирована солидная правовая база, необходимая для функционирования этого интеграционного проекта. Ее основу составляют Договоры о Евразийском экономическом союзе, о присоединении Кыргызской Республики и Республики Армения к Договору о ЕАЭС и другие.

По словам сенатора, с начала 2015 года принято около 600 документов, большинство из которых затрагивает вопросы взаимодействия в секторах промышленности, энергетики, транспорта и других отраслей. Такая интеграция, безусловно, отвечает современным реалиям и является ответом на вызовы времени, требуя от сторон еще большей активности экономического сотрудничества как в рамках ЕАЭС, так и вне его.

А. Бижанов осветил позитивные перспективы развития сотрудничества ЕАЭС с различными интеграционными объединениями и государствами Европы и Азии, в том числе в вопросе о создании зоны свободной торговли с ШОС.

Им была также отмечена необходимость дальнейшего развития приграничного сотрудничества и углубления межпарламентского взаимодействия государств – членов ЕАЭС. 

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