Ответственность как правило

Отличник здравоохранения РК, врач высшей категории, заведующий отделением урологии Городской больницы скорой неотложной помощи города Алматы Гани Амиров нередко помогает пациентам, потерявшим всякую надежду на выздоровление, а иногда и на спасение.

Урология – важнейшая часть медицины, которая влияет на качест­во жизни человека. Мужчины и женщины, имеющие проблемы со здоровьем в этой области, сталкиваются не только с дискомфортом, болями, но и с большими психологическими проблемами. Ведь сфера урологии интимная и довольно табуированная в общест­ве. Если, к примеру, о головных и сердечных недугах люди спокойно рассказывают, обсуждают их с родственниками и знакомыми, то о проблемах мочеполовой сферы не принято говорить вслух. Пациенты порой стесняются общаться даже со специалистами, и врачи-урологи, собирая анамнез, буквально выпытывают важную информацию.

Гани Амиров относится к тем врачам, для которых ответственность, профессионализм и человеколюбие – главные принципы работы. Его можно объективно назвать универсальным специалистом, трудящимся на стыке нескольких областей медицины: урологии, гинекологии, нефрологии, андрологии, хирургии, травматологии и психологии.

По стечению обстоятельств мне самой довелось столкнуться с отделением урологии Больницы скорой неотложной помощи (БСНП) города Алматы во время беременности. На довольно позднем сроке случилась почечная колика. Адские боли, страх за своего неродившегося ребенка, ощущение беспомощности и неизвестности преследовали меня долгие часы.

Мочекаменная болезнь, возникшая на фоне беременности, в гинекологической практике встречается не редко, но, к счастью, и не так часто. Поэтому врачи поначалу разводили руками, не зная, куда и к кому меня определить. Страх перед беременными и нежелание брать на себя ответственность одновременно за две жизни, как выяснилось, распространены во врачебной среде. Пока врачи думали, что же делать, единственным специалистом, протянувшим мне руку помощи, стал именно Гани Кондыбаевич.

Его профессиональный стаж – более 25 лет. После окончания учебы в Карагандинском медицинском институте свой трудовой путь он начал в 1996 году в центральной районной больнице Илийского района.

– Непростое время тогда было – «властвовали» 90-е, – вспоминает Гани Кондыбаевич. – В районной больнице приходилось работать одновременно за нескольких специалистов: и за уролога, и за хирурга, и за травматолога.

За время работы в больнице Илийского района, а позже в районной больнице поселка Боралдай и в Алматинской региональной детской клинической больнице он приобрел огромный опыт хирурга. Безусловно, специалисту хотелось все больше и больше узнавать о современных методах медицины, пользоваться новейшим оборудованием, осваивать новые технологии, делать малоинвазивные операции. Но, увы, никаких возможностей для этого в районных больницах не было. Успешное лечение больных зависело только от знания, умения и таланта докторов. Гани Кондыбаевич с каждым приемом пациента, с каждой операцией, как правило, открытой, полостной, приобретал колоссальный опыт и совершенствовал свое мастерство.

В алматинской БСНП он начал работать рядовым урологом, а через год, в 2011-м, Гани Амиров был назначен на должность заведующего отделением урологии. Вот уже более 10 лет Гани Кондыбаевич возглавляет это отделение, помогая тяжелобольным людям и беременным женщинам обрести качественную и здоровую жизнь. Год назад врача назначили главным внештатным урологом города Алматы.

– Опытных урологов, к сожалению, в стране не так много. Но мы стараемся организовывать различные конференции, проводить обучающие семинары, – говорит Гани Амиров. – Нынешние студенты идут в урологию, хотя обучаться стало сложнее. Необходимо поступать в резидентуру, то есть получать послевузовское, более углубленное медицинское образование по выбранной специальности. Хотя и частных больниц стало больше. Молодые специалис­ты рассматривают возможность открытия своих кабинетов в городе, в стране.

В настоящее время, по словам Гани Амирова, на базе БСНП врачи производят большое количество операций по всем мировым стандартам качества, включая лечение онкологических заболеваний. Большинство операций проходит без разрезов, лапароскопическим или эндоскопическим методом в рамках ОСМС (обязательное социальное медицинское страхование).

– Недавно в нашей больнице появилось новейшее оборудование для перкутанной нефролитотрипсии, – отмечает Гани Кондыбаевич. – Это малоинвазивная операция, направленная на разрушение конкрементов (почечных камней) под непосредственным воздействием лазера. Сегодня беременные находятся под особым нашим контролем.

При мочекаменной болезни (МКБ) в период беременности приходится делать и стентирование мочеточника. Это один из видов эндоскопического оперативного вмешательства, при котором в просвет мочеточника устанавливают специальную полую трубку из гибкого гипоаллергенного материала. Трубка помогает нормальному функционированию почек.

– Многие гинекологи сегодня, сталкиваясь с беременными пациентками, отягощенными МКБ, направляют их к нам на стентирование. Тем не менее мы проводим такие операции лишь в крайних случаях. Мочеточниковый стент – инородное тело для организма, и его надо устанавливать строго по показаниям, – подчеркивает специалист.

В период пандемии БСНП в Алматы была переформатирована под ковидную больницу. Врачам, работающим в разных отделениях БСНП, необходимо было в кратчайший период изучить этиологию вируса, методики и протоколы лечения и работать с поступавшими к ним в большом количестве больными. Врачи, рискуя собственным здоровьем, проводили большую часть времени на работе, жертвовали общением с семьями.

– Было очень тяжело эти два года, – говорит Гани Кондыбаевич. – Порой просто врачебных рук не хватало, для того чтобы оказывать медицинскую помощь, но мы все старались работать на максимуме своих возможностей. Урологичес­ких пациентов в Алматы принимали городские клинические больницы № 7 и 4. Наше отделение оперировало по своему профилю инфицированных COVID-19.

Сейчас Больница скорой неотложной помощи города Алматы вновь работает в штатном режиме, принимая пациентов с самыми разными патологиями. В отделении урологии, которым заведует Гани Амиров, в год получают лечение около 1 300 пациентов, 70–80% из них проводят операции.

– Большой процент наших пациентов – беременные и тяжелые больные. И мы стараемся сделать так, чтобы из стен нашей больницы они выходили здоровыми, довольными, дееспособными и продолжали жить благополучной жизнью!

Уходя из отделения, люди желают своим дорогим врачам крепчайшего здоровья, благополучия и только успешных операций.