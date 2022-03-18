Свежий выпуск
Ответы на злободневные вопросы
Аманжол Нурмагамбетов, доктор юридических наук, экс-судья Конституционного суда РК, экс-член Конституционного совета РК

Трагические события, произошедшие в Казахстане в начале января текущего года, в корне изменили общественно-политическую ситуацию в стране. Наш многонациональный народ впервые за годы независимости столкнулся с реальной угрозой ослабления государственности, более того – вероятной потерей ее целостности и суверенитета. Только решительные действия высшего руководства страны, а также своевременная помощь ближайших союзников не дали деструктивным силам осуществить замысел государственного переворота.

Сегодня мы воочию видим, что страна становится другой, и в этих условиях является естественным повышенный интерес казахстанского общества: каким путем будет реализовываться провозглашенная Президентом Касым-Жомартом Токаевым концепция построения нового Казахстана? Полагаю, что в Послании народу Казахстана, с которым выступил Глава государства на совместном заседании палат Парламента, даны конкретные ответы на все основные злободневные запросы представителей различных слоев казахстанского общества. К ним относятся предстоящая модернизация политической системы, меры по развитию экономики в создавшейся геополитической ситуации, совершенствование правового механизма функционирования различных органов государственной власти и государственного управления и многое другое.

Одной из таких новаций является инициатива Президента страны восстановить Конституционный суд. Данный высший орган судебной власти по защите Конституции был создан в 1992 году на заре становления независимого Казахстана. Он обладал весьма широкими полномочиями. Так, в его компетенцию входило не только рассмотрение на соответствие Конституции законов и иных актов, принятых Верховным советом и его органами, актов Президента, Кабинета министров и актов других государственных органов. В компетенцию Конституционного суда входило рассмотрение на соответствие Конституции разъяснений пленумов Верховного суда и Высшего арбитражного суда, рассмотрение дел о конституционности правоприменительной практики, затрагивающей конституционные права граждан.

За время своей деятельности Конституционный суд вынес ряд постановлений, которые имели широкий общественный резонанс, но самое главное – был накоплен определенный положительный опыт по правовой защите положений Основного закона, конституционных прав человека и гражданина. В 1995 году Конституционный суд был упразднен, так как в соответствии с принятием новой Конституции был создан Конституционный совет, предназначенный обеспечивать верховенство Конституции на территории республики.

В течение четверти века Конституционный совет достойно выполняет возложенные на него обязанности по защите конституционных ценностей, но вместе с тем общественные отношения усложняются, и на повестке дня стоит вопрос о расширении его полномочий. С другой стороны, в казахстанском обществе в течение многих лет предлагается идея восстановить Конституционный суд, что Глава государства реализовал в своем Послании.

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 3 апреля
Агент иностранной разведки планировал покушение на Президента Казахстана (видео)
Смаилов – казахстанцам: "Ни один актуальный вопрос не останется незамеченным"
Рабочий погиб на шахте "АрселорМиттал Темиртау"
Водителя приехавшей на экстренный вызов скорой оштрафовали после жалобы карагандинца – СМИ
Мощный взрыв произошел в центре Баку
Житель Германии 87 раз вакцинировался от коронавируса
Краснокнижных розовых пеликанов сняли на видео в Костанайской области
85 жилых домов подтоплено с начала паводкового периода в Казахстане
Более 170 жилых домов подтопило в ЗКО: эвакуированы свыше 600 человек
Спасение пытавшегося сброситься с моста мужчины попало на видео в Нур-Султане
Уже в трех районах ЗКО объявлен режим ЧС
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Закон о принудительном исполнении планируют разработать в Казахстане
Почему перешедшие на ОСИ казахстанцы пропадают в судах
Украина находится в состоянии масштабной гуманитарной катастрофы
Рамадан-2022: опубликовано расписание оразы по городам Казахстана
Гульмиру Сатыбалды подозревают в хищении 747 млн тенге
В Казахстане впервые применен самый дорогой в мире укол – Zolgensma
Новые реформы Токаева: какую роль в реализации могут сыграть участники молодежного кадрового резерва
О ценах на жилье в Казахстане высказался глава Мининдустрии
Досудебное урегулирование спора между ЧСИ и сторонами могут ввести в Казахстане
Премьер поручил обеспечить внедрение "Атласа профессий" в программы обучения
Последствия аномального бурана в Нур-Султане (видео)
Скандал произошел в эфире австралийского телеканала ABC
Молодая казахстанка руководит сразу двумя заводами сельхозтехники в Костанае
Более 500 тыс. тонн продукции не пропустили в Казахстан
Заявление Зюганова о необходимости защиты прав русскоязычных в Казахстане прокомментировал Куришбаев
Кто такой Увайс Ахтаев и почему он был любимцем Алматы в 50-х годах прошлого века
С 8 марта Аэрофлот отменяет рейсы в Казахстан
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 марта
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
"На встречи со мной не надо приглашать чиновников" – Бозумбаев
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 марта
"Призываем не поддаваться панике" – Правительство Казахстана сделало официальное заявление
Водителей с наклейками Z, V, O на авто будут задерживать
Слова Токаева о второй республике разъяснил Госсекретарь
О вовлеченности фермеров в преступные схемы заговорили в Северном Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 5 марта
Редкое фото молодого Касым-Жомарта Токаева появилось в Сети
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 марта
Арестована бывшая супруга Кайрата Сатыбалды
Проблемы, с которыми столкнулся Казахстан, требуют безотлагательных решений – эксперт

Читайте также

Свежий выпуск
Гонцы весны
Свежий выпуск
Даль веков Мориса Симашко
Свежий выпуск
О самом важном – без купюр
Свежий выпуск
С учетом гендера и обстоятельств
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021