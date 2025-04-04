Отвязаться от невзгод

Общество
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Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

В Талдыкоргане на местном Арбате каждый погожий день собираются вязальщицы. Мастерицы устраи­вают здесь свои выставки-продажи.

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Прибыльным вязание игрушек, конечно, не назовешь, расходники – дорогие, цены на готовые изделия – невысокие. Но те, кто вяжет, признаются, что хобби помогает им быть уравновешенными, перешагивать через возрастные кризисы и просто создавать себе хорошее настроение.

– И сто, и двести лет назад матери и бабушки делали для детей игрушки, – подмечает жительница Талдыкоргана пенсионерка Асия Жамантаева. – В основном это были мячи и куклы, свалянные из войлока, лоскутные изделия, например, мягкие игрушки, а также вязаные куклы. Мужчины обычно вязали деревянными крючками рыбацкие сети и охотничьи силки, а женщины – домашнюю обувь, головные уборы и игрушки детям. Но последние, конечно, только к праздникам, так как пряжа – это трудоемкий ресурс. От стрижки овец до вязания – огромный объем труда над шерстью, которую следует превратить в пряжу.

Уже давно замечено, что вязание даже самой непоседливой женщине приви­вает терпеливость, помогает снять стрессы. Что интересно, в нетрадиционной медицине есть у знахарей такой прием, который называется «размотка». Суть его в том, что женщине, пришедшей к целителю в стрессовом состоянии, жалующейся на бессонницу, тревожность, плаксивость, дают большой клубок ниток. И просят перемотать его заново, рассказывая о том, что тревожит. Пока расскажет, уже и тревоги убегут, невзгоды «отвяжутся».

– Моя мама, а ей было бы на днях уже 96 лет, с нами, шестью дочками, проводила такую «психотерапию», – вспоминает жительница Талдыкоргана Лидия Шуст. – Посадит нас, разновозрастных, на ковер в зале пряжу перематывать и вязать носочки, коврики, салфетки крючком и спокойно рассказывает, как правильно вести себя, расспрашивает о нашем, девичьем. И так хорошо за вязанием шел разговор.

Нынешние мастерицы утверждают, что, начав вязать игрушки на радость детям, уже невозможно бросить это занятие. Оно приносит не только небольшую прибыль от продажи изделий, но и радость от труда, дарит релакс.

– Причем начинается вязание с задумки, это же творческий процесс, – рассказывает мастерица Юлиана Бугае­ва. – А как представила я, например, игрушку, которую хочу связать, ищу в Интернете мастер-классы по вязанию подобных изделий. Бывает, даже покупаю уроки в Сети, там есть такая услуга. Потом нужно выбрать пряжу, наполнитель, фурнитуру. И уже тогда начинаю вязать. Но столько радос­ти испытываю, когда задумка воплотилась, и игрушка получилась такой, какой я ее себе представляла, и особенное счастье, когда ее покупают для мальчика или девочки! Игрушка находит своего хозяина, который будет ее любить и беречь! Мой эмоциональный мир в такой момент сия­ет нежными красками.

Вязание – это не только увлекательное хобби, но и прекрасный способ поддержать свое ментальное здоровье, уверена психолог ­Александра Давыдова.

– Повторяю­щиеся движения во время вязания могут иметь успокаиваю­щий эффект, подобный медитации, – говорит она. – Это помогает снизить уровень тревожности и стресса. Вязание требует внимания и сосредоточенности, что помогает развивать навыки внимательности и снижает проявления рассеянности. К тому же вязание – это доступное занятие, которое не требует значительных финансовых затрат. Вязание исполь­зуется в некоторых терапевтических прак­тиках, помогает людям справляться с депрессией, тревожностью и другими психологическими трудностями. Этот вид творчества и ремесла предлагает множество психоэмоциональных выгод, улучшая общее состояние и качество жизни человека.

Кстати, эту выгоду хорошо понимают в Центре активного долголетия Талдыкоргана. Там открыли кружок рукоделия для подопечных, и бабушки с удовольствием возятся с тканью, пряжей, фетром, корпят над лоскутными изделиями.

#хобби #область Жетысу #игрушки #вязание

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