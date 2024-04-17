Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ до 41 шайбы

Шайба звездного нападающего «Вашингтон Кэпиталз» помогла столичному клубу одолеть на выезде «Филадельфию Флайерз» со счетом 2:1 и выйти в плей-офф чемпионата НХЛ

Фото: twitter.com/Capitals

В матче с «летчиками» из Филадельфии Александр Овечкин отметился 31-й заброшенной шайбой в регулярном сезоне чемпионата НХЛ.

Россиянин завершил регулярку с 65 (31+34) очками в 79 матчах при показателе полезности «-22» и 20 минутах штрафного времени.

Всего за карьеру в регулярках НХЛ Овечкин забил 853 гола и сделал 697 результативных передач в 1 426 матчах.

Напомним, что голы в плей-офф не идут в этот снайперский зачёт, а учитываются в иной статистике.