Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ до 45 шайб

Хоккей
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Правда его шайба оказалась единственной в составе клуба «Вашингтон Кэпиталз», который в домашнем матче регулярного сезона чемпионата НХЛ уступил «Питтсбург Пингвинз» со счетом 1:4

Фото: Rob Carr / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Таким образом, звездный нападающий столичной команды забросил 849 шайб за свою карьеру в НХЛ. В свою очередь, легендарный Уэйн Гретцки остановился на отметке 894 гола.

В нынешнем сезоне Александр Овечкин принял участие в 72 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 27 голов и 33 результативные передачи при среднем коэффициенте полезности «-20».

Поражением «Вашингтона» смог воспользоваться один из главных конкурентов «столичных» за место в плей-офф - клуб «Нью-Йорк Айлендерс», обыгравший в гостевом поединке «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 4:2.

«Островитяне» набрали 83 очка и обошли «Вашингтон» (82) в турнирной таблице столичного дивизиона, вытеснив «Кэпиталз» из зоны плей-офф.

 В следующем матче команда Овечкина на выезде встретится с «Каролиной Харрикейнз».

#рекорд #хоккей #НХЛ #Овечкин

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