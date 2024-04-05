Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ до 45 шайб

Правда его шайба оказалась единственной в составе клуба «Вашингтон Кэпиталз», который в домашнем матче регулярного сезона чемпионата НХЛ уступил «Питтсбург Пингвинз» со счетом 1:4

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Таким образом, звездный нападающий столичной команды забросил 849 шайб за свою карьеру в НХЛ. В свою очередь, легендарный Уэйн Гретцки остановился на отметке 894 гола.

В нынешнем сезоне Александр Овечкин принял участие в 72 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 27 голов и 33 результативные передачи при среднем коэффициенте полезности «-20».

Поражением «Вашингтона» смог воспользоваться один из главных конкурентов «столичных» за место в плей-офф - клуб «Нью-Йорк Айлендерс», обыгравший в гостевом поединке «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 4:2.

«Островитяне» набрали 83 очка и обошли «Вашингтон» (82) в турнирной таблице столичного дивизиона, вытеснив «Кэпиталз» из зоны плей-офф.

В следующем матче команда Овечкина на выезде встретится с «Каролиной Харрикейнз».