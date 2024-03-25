Овечкин забросил 848-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 46 голов

Звёздный нападающий «Вашингтона» оформил дубль в матче с «Виннипег Джетс», передает Kazpravda.kz

Фото : twitter.com/capitals

В матче регулярного сезона чемпионата НХЛ столичная команда на домашней площадке принимала «Виннипег Джетс» и одолела гостей со счетом 3:0.

Александр Овечкин забросил две шайбы в третьем периоде игры. Также в составе «столичных» заброшенной шайбой отметился защитник Джон Карлсон, а форвард Ти Джей Оши сделал две результативные передачи.

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Чарли Линдгрен отразил 27 бросков и оформил «сухарь».

Таким образом, в активе «столичных» теперь 79 очков после 70 игр. Они обошли «Детройт Ред Уингз» и поднялись в зону плей-офф в Восточной конференции.