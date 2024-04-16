Овощи по завышенным ценам закупало соцучреждение ВКО

Благодаря мерам Агентства по финансовому мониторингу закупочную стоимость продуктов питания удалось снизить на треть, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Установлено, что КГУ «Центр поддержки детей с особыми образовательными потребностями» Управления образования Восточно-Казахстанской области покупал овощи, которые входят в перечень социально значимых, по завышенным ценам у ИП.

В прошлом году центр закупал капусту за 380 тенге за 1 кг, морковь – 325 тенге.

В результате проведенной проверки, вынесено предписание об устранении выявленных нарушений законодательства «О регулировании торговой деятельности» с применением взыскания в виде предупреждения.