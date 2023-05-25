На форуме «1-й Казахстанский авиационный диалог» участники авиационного рынка, международные эксперты, ученые, представители госорганов и институтов развития обсудили программу Net Zero by 2050, вызовы и возможные пути преодоления негативных последствий.

Президент iPADIS Олумиюва Бенард Алиу отметил, что авиация не только вносит вклад в укрепление связей между государствами, но и влияет на окружающую среду, и призвал всех объединить усилия, чтобы снизить выбросы СО2.

– Казахстан утвердил Стратегию достижения углеродной нейтральности до 2060 года, которая определяет общенациональные подходы, курс государственной политики по декарбонизации и последовательной трансформации всех секторов экономики, – сообщил вице-министр экологии и природных ресурсов РК Досбол Бекмагамбетов.

Как отмечалось на форуме, «озеленить» полеты можно благодаря замене используемого сегодня авиакеросина так называемым устойчивым авиационным топливом (sustainable aviation fuel, SAF). Испания, Франция и Германия планируют к 2025 году до 2% довести долю SAF от общего потребления авиатоплива, и до 20% – Израиль. Треть от общего потребления авиатоплива будет составлять SAF в Норвегии, Швеции и Финляндии уже к 2030 году. К 2050-му в США и Австралии на SAF будет приходиться половина потребления авиатоплива.

Европейский союз предложил обязать поставщиков включать SAF в авиационное топливо, поставляемое в аэропорты ЕС. Постепенно в этот процесс должны включиться все аэропорты мира.

Международная организация гражданской авиации ИКАО рассчитывает, что 90% международных рейсов к 2027 году будут уже высокоэкологичными. По словам советника Президента РК Болата Акчулакова, с 2027 года авиакомпании начнут вносить плату за выбросы СО2. Эти средства будут направляться на развитие «зеленой» энергетики и природоохранные мероприятия.

– Казахстанские НПЗ готовы к производству авиатоплива марки Jet A-1. Основным его преимуществом является низкая пожаро-, взрывоопасность, низкий состав отработанных газов при выбросах в атмосферу и увеличение межремонтного цикла авиационных двигателей, – заявил председатель правления АО «НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев.

– Использование этого вида горючего повысит спрос на топливно-заправочные комплексы аэропортов Казахстана и позволит отечественной авиационной отрасли соответствовать международным стандартам в области безопасности и качества предоставления услуг. Однако для полного перехода на данный вид авиатоплива требуется подготовить инфраструктуру по всей цепочке оборота – от НПЗ до «крыла» с аккредитацией по международным стандартам, – пояснил Магзум Мирзагалиев.

Наша страна в 2016-м наряду с другими подписала Парижское соглашение и взяла на себя обязательства к 2030 году на 15% сократить выбросы парниковых газов. Приняла на себя и добровольные обязательства по достижению к 2050-му долгосрочной желательной цели по нулевому уровню выбросов в гражданской авиации при выполнении международных авиарейсов.

В перспективе необходимо будет стимулировать использование SAF на внутренних казахстанских авиарейсах. В связи с этим республика изучает возможность производства передового топлива SAF, чтобы стать привлекательным транзитным хабом для международных авиакомпаний.