Озеро Лебяжье: тишина, кричащая красотой…

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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Жемчужина природы – озеро Лебяжье – лежит на территории Кызылжарского района Северо-Казахстанской области в пойме реки Ишим, в одном километре к северу от села Соколовка.

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Площадь озера составляет 6,04 км², наибольшая длина – 3,1 км, наибольшая ширина – 2,7 км. Длина береговой линии – 10,2 км. Озеро расположено на высоте 91,5 м над уровнем моря. Максимальная глубина – 2,83 м. Лебяжье входит в перечень рыбохозяйственных водоемов местного значения. В нем обитают 13 видов рыб, в том числе карп, сазан, лещ, окунь.

Это место словно сошло с открытки: лазурная гладь воды, обрамленная сосновым лесом и ковылем на равнинных берегах, вслушивается в древние сказки, которые нашептывает степной ветер, приглашая путников отдохнуть здесь душой и телом.

Живописные обочины дороги на озеро Лебяжье

Лебяжье пленяет с первого взгляда. Вода в нем чистая и прохладная, а песчаный пляж напоминает побережье далекого южного моря. Мягкий песок приятно щекочет ступни, предлагает расслабиться и забыть о городской суете, окунуться в мир тишины и гармонии. Здесь каждый турист найдет свой уголок покоя, будь то уютная полянка под соснами или солнечная полоска на берегу.

Озеро завораживает разнообразием красок и звуков. Летом воздух наполняется ароматом цветущих лугов, благотворным запахом хвои и прохладным дыханием воды. Легкий бриз, бегущий по озеру, приносит свежесть даже в самые жаркие дни.

В сосняке, окружающем Лебяжье, туристы оставили разнообразные столики и скамейки, а мусора почти нет – за чистотой в лесу и на берегах следит местный арендатор, свои услуги он оценил в 2 000 тенге с каждой приезжающей машины.

Озеро Лебяжье – это уголок рая, куда хочется возвращаться снова и снова. Здесь, под открытым небом, вдали от шума городского, время течет по-другому. За ним хорошо наблюдать по солнцу на горизонте. Особенно красивы закаты. Солнце буквально ныряет в озерную гладь.

Недалеко от озера находится еще и база отдыха Абакшино, где можно насладиться всеми благами цивилизации, не теряя при этом контакта с природой.

#СКО #природа #озеро #Лебяжье

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