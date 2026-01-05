Очередной факт интернет-мошенничества на сумму около полумиллиона тенге был предотвращен сотрудниками полиции Северо-Казахстанской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на портал МВД

Потерпевшей едва не стала 62-летняя жительница районного центра Сергеевка. В конце декабря женщине позвонил неизвестный, который сообщил, что на ее имя якобы оформлена посылка с маркетплейса Temu, и предупредил, что курьер скоро ее доставит. Для подтверждения доставки звонивший предложил “нажать кнопку”. Не до конца понимая происходящее, пенсионерка выполнила указание и продиктовала код.

После этого началось - женщине поочередно звонили разные мужчины и женщина, затем поступил видеозвонок через мессенджер. Мужчина был одет в одежду полицейского, он представился сотрудником правоохранительных органов. Пенсионерка поверила в правдоподобность происходящего.

Звонившие сообщили, что неизвестные лица якобы пытаются оформить на нее кредит. Для “сохранения денежных средств” женщине предложили срочно оформить так называемый “зеркальный кредит” и перевести деньги на ”безопасный счет”. При этом настаивали на том, чтобы она никому не сообщала о происходящем и действовала максимально быстро.

Женщина обратилась в банк. В связи с возрастом ей был одобрен кредит не на запрашиваемую сумму, а в размере 500 тысяч тенге. После этого мошенники продолжили звонки и потребовали перевести деньги через банкомат, расположенный в Петропавловске.

На следующий день женщина преодолела расстояние около 180 км и прибыла в областной центр. В торговом центре по улице К. Сутюшева она начала искать банкомат. Ее растерянное состояние заметили сотрудники специального отряда быстрого реагирования ДП СКО, несущие службу в общественном месте.

Полицейские поинтересовались, требуется ли ей помощь. Сначала женщина не решалась сообщить истинную причину и пояснила лишь, что ищет банкомат. Однако в ходе беседы стало очевидно, что в отношении нее длительное время применяются мошеннические схемы. Злоумышленники связывались с ней через WhatsApp, направляли поддельные документы, якобы подтверждающие наличие лицевого счета, а также интересовались условиями ее проживания.

Сотрудники полиции помогли заблокировать номера телефонов, разъяснили, что так называемого ”безопасного счета” не существует, и убедили женщину не переводить деньги. Также ей было рекомендовано обратиться в центр обслуживания населения для оформления добровольного отказа от кредитов с целью предотвращения повторных попыток мошенничества.

Женщина отметила, что испытала значительное облегчение и выразила благодарность полицейским, подчеркнув, что кредит сможет вернуть банку, не передав деньги мошенникам. При этом она призналась, что знала о подобных схемах, однако не предполагала, что может сама оказаться в подобной ситуации.