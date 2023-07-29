Ожила и родила: в Астане прошли уникальные роды

Чудом выжила и родила на третий день после уникальной операции по трансплантации печени астанчанка, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Фото пресс-службы Минздрава РК

Сложная операция прошла в Национальном Центре акушерства, гинекологии и перинатологии.

Пациентка с серьёзным медицинским анамнезем, беременностью на 36 неделе и на третий день после трансплантации печени родила малыша. Врачи называют это чудом.

«Мы столкнулись с особым вызовом – пациентка после трансплантации печени от посмертного донора. Её медицинский профиль был весьма серьезным: хронический вирусный гепатит C, хронический пиелонефрит, ОАА, послеоперационный рубец на матке после двух операций кесарева сечения, анемия и другие состояния. Однако ни сложности, ни риски не остановили нашу команду», - делится историей руководитель Центра.

Консилиум врачей изучив все анализы рекомендовали провести досрочное кесарево сечение, метропластику, и стерилизацию маточных труб. Согласие пациентки было получено, что сделало операцию еще более ответственной и тонкой.

Несмотря на все трудности ребенок появился на свет весом 2 275 грамм и ростом 47 сантиметров.

После операции, стабильное состояние пациентки, отсутствие жалоб, нормальные показатели клинико-лабораторных данных позволили ей выписаться вместе с малышом 21 июля.