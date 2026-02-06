«Ожившая» глина древнего Тараза

Ремесло
9
Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

Персональная выставка Индиры Губашевой для многих ее посетителей стала настоящим открытием

фото автора

На суд зрителей автор экспозиции представила свыше сотни гончарных изделий, которые отличались как размерами и формами, так и декором, и стилями. Среди них можно было увидеть изящные вазы, ступенчатые кувшины, расписные кружки и тарелки, декоративные сосуды, сувенирные предметы и даже целые чайные сервизы. У всех желающих была возможность приобрести что-нибудь на память. Особым спросом пользовались небольшие фигурки животных и птиц, подвески, а также магниты на холодильник. Все они характеризуются не только внешней эстетикой, но и функциональностью. Для жамбылского мастера важно, чтобы вещи, созданные ею, были как красивы, так и полезны в быту.

Выставочное пространство было организовано в формате тематических зон, каждая из которых раскрывала отдельное направление творчества ремесленницы. Посетители могли увидеть изделия из неглазурованной красной терракотовой глины, работы из белой глины, выполненные преимущественно в крупных формах – хумах, мунджарах и кувшинах, а также композиции, вдохновленные образом древнего Тараза. К примеру, автор представила сосуды, напоминающие крепостные башни, стены и минареты.

Вместе с тем многих зрителей особо заинтересовали работы в графическом стиле – роспись по белой глине с изображением пейзажей Жамбылской области, а также вазы в форме тюльпанов – одного из главных символов региона.

По словам автора, многие кувшины по своей фактуре и пластике напоминают стены старого города. В экспозиции также выделен стол с глазурованными изделиями в голубых, синих и зеленых оттенках, выполненными из высокотемпературной глины, позволяющей получать сложные цветовые переходы и выразительные эффекты.

– Создание керамики – это много­этапный процесс: лепка, сушка, обжиг, промывка, шлифовка, обработка, глазурирование, вновь обработка и повторный обжиг. При работе с высокотемпературной глиной рисунок можно корректировать до тех пор, пока не будет достигнут нужный результат, – рассказывает Индира Губашева.

Поддержать мастерицу на открытии персональной выставки пришли друзья, родственники, коллеги, представители Союза художников РК и Союза ремесленников Жамбылской области. С приветственными словами выступили заслуженный деятель искусств РК, академик и профессор Московской академии изобразительного искусства, Международной ассоциации «Искусство народов мира», почетный профессор Университета Дулати Мухамет-Умар Паншаев, председатель Союза ремесленников Жамбылской области Серик Бисенов и глава ассоциации ремесленников «Қолөнер-Тараз» Раушан Иманали. Все они отметили высокий уровень мастерства автора выставки. Гости были приятно удивлены тем, насколько многогранно творчество таразского керамиста.

По словам художницы Татьяны Шелудченковой, особое внимание привлекла мини-экспозиция сувенирной продукции и украшений из глины, в том числе выполненных в национальном стиле.

– Сувенирную продукцию всегда изготавливать сложнее. Ведь работа с мелкими деталями требует большей сосредоточенности, внимательности, усидчивости и скрупулезности. Соответственно, для этого нужно больше времени и энергии. Импонирует, что автор постоянно экспериментирует, пробует новые материалы и техники, их сочетание и возможности. Это делает результаты ее работы весьма интересными и порой неожиданными, – заключила Татьяна Шелудченкова.

