фото автора

На суд зрителей автор экспозиции представила свыше сотни гончарных изделий, которые отличались как размерами и формами, так и декором, и стилями. Среди них можно было увидеть изящные вазы, ступенчатые кувшины, расписные кружки и тарелки, декоративные сосуды, сувенирные предметы и даже целые чайные сервизы. У всех желающих была возможность приобрести что-нибудь на память. Особым спросом пользовались небольшие фигурки животных и птиц, подвески, а также магниты на холодильник. Все они характеризуются не только внешней эстетикой, но и функциональностью. Для жамбылского мастера важно, чтобы вещи, созданные ею, были как красивы, так и полезны в быту.

Выставочное пространство было организовано в формате тематических зон, каждая из которых раскрывала отдельное направление творчества ремесленницы. Посетители могли увидеть изделия из неглазурованной красной терракотовой глины, работы из белой глины, выполненные преимущественно в крупных формах – хумах, мунджарах и кувшинах, а также композиции, вдохновленные образом древнего Тараза. К примеру, автор представила сосуды, напоминающие крепостные башни, стены и минареты.

Вместе с тем многих зрителей особо заинтересовали работы в графическом стиле – роспись по белой глине с изображением пейзажей Жамбылской области, а также вазы в форме тюльпанов – одного из главных символов региона.

По словам автора, многие кувшины по своей фактуре и пластике напоминают стены старого города. В экспозиции также выделен стол с глазурованными изделиями в голубых, синих и зеленых оттенках, выполненными из высокотемпературной глины, позволяющей получать сложные цветовые переходы и выразительные эффекты.

– Создание керамики – это много­этапный процесс: лепка, сушка, обжиг, промывка, шлифовка, обработка, глазурирование, вновь обработка и повторный обжиг. При работе с высокотемпературной глиной рисунок можно корректировать до тех пор, пока не будет достигнут нужный результат, – рассказывает Индира Губашева.

Поддержать мастерицу на открытии персональной выставки пришли друзья, родственники, коллеги, представители Союза художников РК и Союза ремесленников Жамбылской области. С приветственными словами выступили заслуженный деятель искусств РК, академик и профессор Московской академии изобразительного искусства, Международной ассоциации «Искусство народов мира», почетный профессор Университета Дулати Мухамет-Умар Паншаев, председатель Союза ремесленников Жамбылской области Серик Бисенов и глава ассоциации ремесленников «Қолөнер-Тараз» Раушан Иманали. Все они отметили высокий уровень мастерства автора выставки. Гости были приятно удивлены тем, насколько многогранно творчество таразского керамиста.

По словам художницы Татьяны Шелудченковой, особое внимание привлекла мини-экспозиция сувенирной продукции и украшений из глины, в том числе выполненных в национальном стиле.

– Сувенирную продукцию всегда изготавливать сложнее. Ведь работа с мелкими деталями требует большей сосредоточенности, внимательности, усидчивости и скрупулезности. Соответственно, для этого нужно больше времени и энергии. Импонирует, что автор постоянно экспериментирует, пробует новые материалы и техники, их сочетание и возможности. Это делает результаты ее работы весьма интересными и порой неожиданными, – заключила Татьяна Шелудченкова.