«ШеберFEST» собрал в Атырау мастеров декоративно-прикладного искусства

Фестиваль начался с яркого этнодефиле, ставшего настоящим украшением праздника. Гостям продемонстрировали коллекции атырауских дизайнеров, в которых соединилось все многообразие и богатство казахской культуры.

Особый интерес у посетителей вызвали мастер-классы: ремес­ленники не только показывали готовые изделия, но и на глазах у гостей создавали орнаменты, вырезали узоры по дереву и демонстрировали другие тонкости ремесленного искусства.

Ризабек Байтуменов из Астрахани делился секретами художест­венной резьбы по дереву. По его словам, сегодня это ремесло активно передается молодому поколению.

– Я преподаю в Астраханском колледже, обучаю студентов этому древнему ремеслу. Наши выпускники затем сами работают с детьми в школах и кружках, продолжая традиции народного декоративно-прикладного искусства, – говорит мастер.

У атыраусца Нурлыбека Бисенбаева есть своя мастерская по изготовлению домбр. Мастер, который окончил музыкальное заведение по классу домбры, одно время сам обучал игре на ней учащихся музыкальной школы. Сегодня продукция Нурлыбека и его коллег по цеху постав­ляется во все музыкальные школы Атырау.

Бактыгуль Капалова, мастерица из Кыргызстана, занимающаяся лоскутным шитьем, приехала на фестиваль по приглашению Атырауского областного музея художественного и декоративно-прикладного искусства. В прошлом году музей со своими экспозициями побывал в Кыргызстане, там его сотрудники и познакомились с творчеством Бактыгуль.

– Я привезла на фестиваль различные панно, одежду, аксессуары. В начале своей ремесленнической деятельности я работала с войлоком, позже увлеклась лоскутным шитьем. Помимо этого, работая в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств, занималась исследованиями в этой области, – рассказала Бактыгуль Капалова.

Еще одна участница фестиваля – Сандугаш Аюпова – родом из Уральска. Все ее картины связаны с историей, культурой и традициями казахского народа. Кроме живописных полотен, она представила в Атырау работы из кожи и войлока.

Мухаммаддиер Назиров из Узбекистана провел мастер-класс по изготовлению керамических изделий. Этим делом он зани­мается много лет, продолжая семейные традиции. Мастер родом из Ферганской области, из города Риштан – всемирно известного центра традиционной керамики. Этот город славится своими мастерами, создающими знаменитую керамику небесно-голубого цвета.

...Международный фестиваль «ШеберFEST» еще раз доказал и показал, что обмен опытом, идеями, знакомство и погружение в традиции и культуру братских народов делают нас духовно богаче, служат укреплению межкультурного диалога и гуманитарных связей между нашими странами.