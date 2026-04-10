В Актау все чаще появляются мастера, которые не идут по проторенной дорожке, а ищут собственный путь, соединяя традиции и современность. Один из них – 28-летний ювелир Дамир Торебай. Его работы – это не просто украшения, а, образно говоря, разговор с прошлым на языке настоящего. В каждом изделии – не только металл и форма, но и попытка осмыслить культурное наследие.

Как говорится, талант не спрячешь – он рано или поздно найдет выход. У Дамира все началось с рисования. Еще в школьные годы он тянулся к искусству, пробовал себя в разных направлениях, искал форму самовыражения. Позже поступил в Мангистауский колледж искусств, где изучал живопись и скульптуру. Именно там, как признается сам мастер, он «набил руку» и научился чувствовать форму, пропорции и композицию.

Однако останавливаться на ­достигнутом он не стал. В поисках себя Дамир отправился в Алматы, где продолжил обучение в Академии искусств, уже выбрав ювелирное дело. Там под руководством опытных наставников он не только освоил технические навыки, но и, что называется, поставил глаз – научился видеть в металле будущую форму, предуга­дывать, как поведет себя материал, где нужно добавить объем, а где, наоборот, убрать лишнее.

Сегодня Дамир трудится в собственной мастерской. Здесь рождаются изделия, в которых, словно в зеркале, отражается связь времен. Сам мастер называет свое направление «новым прочтением национального искусства». И это не просто слова – за ними стоит ежедневный труд, требующий терпения, точности и, как говорится, холодной головы.

Работа ювелира – процесс далеко не быстрый. От эскиза до готового изделия может пройти не один день. Сначала появляется идея, затем – рисунок, после чего начинается кропотливая работа с металлом: плавка, формирование, пайка, шлифовка. И на каж­дом этапе важно не упустить деталь, иначе все пойдет насмарку.

Одним из ключевых элементов его работ стали бойтумары – традиционные амулеты, которые в казахской культуре издавна считались защитой от сглаза. Раньше в них помещали землю с родных мест, позже – строки из Корана. Сегодня мастер сохраняет саму идею оберега, но придает изделиям актуальный вид, делая их ближе современному человеку.

– Для меня важно, чтобы украшение не было просто красивой вещью. В нем должны жить история, смысл, настроение. Я стараюсь работать так, чтобы человек, надевая изделие, чувствовал не только эстетику, но и внут­реннюю опору. Это как диалог с культурой: ты берешь форму из прошлого, но говоришь на языке сегодняшнего дня. И если этот баланс найден, значит, работа удалась. Иногда на поиск такого решения уходит много времени, но именно в этом и заключается ценность, – делится Дамир.

Особое место в его творчестве занимают орнаменты. Как говорится, дьявол кроется в деталях, и здесь это правило работает безотказно. Мастер делает ставку на более тонкие и изящные линии, характерные для западноказахстанской школы. Он активно использует традиционные техники – зернение и скань, которые исторически были широко распространены именно в Мангистау.

Каждое изделие у Дамира со смыслом. Один из самых узнаваемых орнаментов – «қошқар мүйіз» (бараньи рога) – символизирует достаток, изобилие и благополучие. Этот мотив мастер использует в браслетах, серьгах и подвесках, стараясь, как говорится, не перегнуть палку: сохранить баланс между традицией и совре­менным дизайном.

Сам ювелир подчеркивает: одного желания мало. Чтобы создать по-настоящему стоящую вещь, нужно не только владеть техникой, но и обладать художест­венным вкусом. Здесь важно не наломать дров: непродуманная композиция способна свести на нет даже самый сильный замысел.

– Очень часто кажется, что дос­таточно просто взять орнамент и перенести его в изделие. Но это не работает. Орнамент – это система, у него есть ритм, логика, характер. Если вставить его без понимания, он теряет силу и превращается просто в декор. Поэтому я всегда говорю: ювелир – это не ремесленник в чистом виде, это художник, который отвечает за смысл. И чем глубже ты понимаешь традицию, тем свободнее можешь с ней работать и создавать что-то действительно новое, – объясняет мастер.

Отдельного внимания заслуживает один из его необычных проектов – серебряная сумка в форме сундука, созданная в 2023 году в коллаборации с дизайнером из Алматы. Это уже не просто украшение, а настоящий арт-объект. В нем, словно в капле воды, отразилась главная идея мастера: традиции могут выходить за привычные рамки и звучать по-новому, не теряя при этом своей сути.

По наблюдениям ювелира, интерес к национальным украшениям сегодня заметно вырос, особенно среди молодежи. Их носят не только по особым случаям, но и в повседневной жизни, сочетая с современными образами. И это, как говорится, хороший знак. Значит, культура не уходит в тень, а продолжает жить, находя новые формы и смыслы.

При этом Дамир отмечает, что путь мастера – это не только вдохновение, но и постоянная работа над собой. Нужно следить за трендами, изучать новые техники, искать свежие идеи, не бояться экспериментировать. И, конечно, быть готовым к тому, что не все получается с первого раза.

В эпоху, когда границы стираются, а тренды сменяют друг друга с бешеной скоростью, такие мастера становятся связующим звеном между прошлым и будущим. Они доказывают: чтобы идти вперед, не обязательно отказываться от корней. Напротив, именно в них можно найти источник силы и вдохновения.

История Дамира Торебая – это пример того, как человек, следуя своему призванию, способен вдохнуть новую жизнь в традиции. И, судя по всему, это только начало большого пути, где впереди еще немало открытий, идей и новых форм, которые найдут отклик у ценителей настоящего искусства.