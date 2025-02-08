Память о войне – основа диалога поколений

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Илья Пащенко

Расширенное заседание президиума Центрального совета РОО «Ардагерлер ұйымы» прошло в Астане.

Фото предоставлено организаторами

Открывая мероприятие, приуроченное к 80-летию Победы, председатель совета, Қазақстанның Еңбек Ері Бактыкожа Измухамбетов подчеркнул необходимость сохранения правды о героических и трагических годах Великой Отечественной войны. Серьезную опасность представляют исторические фальсификации, тенденциозно интерпретирующие события военных лет и негативно влияющие на сознание молодого поколения.

– К сожалению, сегодня мы довольно часто встречаемся с превратными толкованиями и искажениями исторического значения Великой Победы. Мы никогда не должны забывать, какие преступные цели преследовали фашистские захватчики и какие жертвы понесли народы Советского Союза, отстоявшие свою свободу. Общей болью являются для нас злодеяния фашистов на оккупированных землях России, Беларуси и Украины. И мы горды тем, что наши со­отечественники, воины-казахстанцы, внесли неоценимый вклад в избавление человечества от ужасов фашизма, – сказал Бактыкожа Измухамбетов.

Руководители областных и городских ветеранских организаций, представители государственных органов обсудили актуаль­ные вопросы военной историографии и патриотического воспитания молодежи, деятельность поисковых отрядов и работу по увековечению памяти павших защитников Отечества.

– Местным исполнительным органам были даны поручения по установлению едино­временной денежной помощи ветеранам в размере пяти миллионов тенге. Министерством было рекомендовано предусмотреть выплату единовременной помощи труженикам тыла и другим категориям граждан, внесшим вклад в Победу, в размере не менее 50 тысяч тенге. Для улучшения здоровья и качества жизни ветеранов Великой Отечест­венной войны и тружеников тыла запланированы мероприятия по обеспечению их санаторно-курортным лечением, – сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения Олжас Анафин. – Во всех регио­нах одиноким ветеранам и труженикам тыла будет оказана адресная социальная поддержка, вручены продуктовые корзины. В стране проживают 120 ветеранов войны и 43,5 тысячи граждан, внесших вклад в Победу. Забота о них всегда будет одним из ключевых звеньев политики государства.

Вице-министр культуры и информации Айзада Курманова рассказала об учреждении единой юбилейной медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне», символизирующей признательность ветеранам и участникам трудового фронта за их подвиг. Она подчеркнула, что юбилейные мероприятия укрепляют преемственность и диалог поколений, основой которого является общая историческая память, а также способствуют патриотическому воспитанию молодых наследников славы героев войны.

Генерал-лейтенант Абай Тасбулатов сообщил малоизвестные факты о вкладе казах­станских тружеников тыла в бесперебойное снабжение Красной армии одеждой, продовольствием и боеприпасами. Он рассказал о научно-методической работе, направленной на систематизацию сведений о казахстанцах – участниках Великой Отечественной войны и трудового фронта, и проинформировал об изданных в нашей стране многотомных военно-научных трудах.

– Мы утвердили план мероприятий, который охватывает широкий круг вопросов организационного, идеологического и социального характера. Старт праздничным торжествам был дан проведением в сентябре международной акции «Вклад бывших союзных республик в Победу». В ее рамках в Алматы прошли церемония возложения венков к Мемориалу Славы в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев, передача капсул с землей с мест сражений под Брестом и Волоколамском, посещение музея Вооруженных сил, чествование ветеранов и научно-практические конференции в Доме дружбы. К проведению юбилейных мероприятий все участники подходят ответственно, я бы сказал, с патриотическим энтузиазмом, – отметил председатель совета ветеранов Алматы Акан Бижанов.

#Астана #День Победы #расширенное заседание #Ардагерлер ұйымы

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