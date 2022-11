​Парад солистов

Программа со знаковым названием «Парад солис­тов» включала народные и классические композиции, эстрадную музыку. Впервые прозвучало произведение композитора Олжаса Сулейменова East-West, написанное в новом формате «для дом­бры и духового оркестра».

Восторженными аплодисментами гости концерта встречали полюбившихся исполнителей – лауреатов международных и республиканских конкурсов Жаната Жакаева (валторна), Глеба Паныча (труба), Ербола Мухамедиева (домбра), вокалис­ток Салтанат Даулетханову и Гульден Адильбекову и других. За дирижерским пультом был начальник духового оркестра Президентского оркестра заслуженный деятель РК Тлек Ергалиев. Коллектив исполнил «Казахский марш» Н. Самохвалова, произведения Р. Штрауса, А. Сандовала, порадовали пуб­лику такие композиции, как Skyfall, Rolling in the deep, I am filling good, «Если ты со мной», «Отаным» и другие.

Президентский оркестр под руководством заслуженного деятеля РК Талгата Бердигулова зарекомендовал себя как высокопрофессиональный музыкальный коллектив, творчество которого признано не только в республике, но и за рубежом. Так, с 2009 года духовой оркестр с большим успехом выступает на международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» в Москве. А в 2014-м музыкантов приглашали в Королевство Бахрейн для проведения торжественного приема в честь короля Иордании.