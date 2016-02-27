Программа со знаковым названием «Парад солистов» включала народные и классические композиции, эстрадную музыку. Впервые прозвучало произведение композитора Олжаса Сулейменова East-West, написанное в новом формате «для домбры и духового оркестра».
Восторженными аплодисментами гости концерта встречали полюбившихся исполнителей – лауреатов международных и республиканских конкурсов Жаната Жакаева (валторна), Глеба Паныча (труба), Ербола Мухамедиева (домбра), вокалисток Салтанат Даулетханову и Гульден Адильбекову и других. За дирижерским пультом был начальник духового оркестра Президентского оркестра заслуженный деятель РК Тлек Ергалиев. Коллектив исполнил «Казахский марш» Н. Самохвалова, произведения Р. Штрауса, А. Сандовала, порадовали публику такие композиции, как Skyfall, Rolling in the deep, I am filling good, «Если ты со мной», «Отаным» и другие.
Президентский оркестр под руководством заслуженного деятеля РК Талгата Бердигулова зарекомендовал себя как высокопрофессиональный музыкальный коллектив, творчество которого признано не только в республике, но и за рубежом. Так, с 2009 года духовой оркестр с большим успехом выступает на международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» в Москве. А в 2014-м музыкантов приглашали в Королевство Бахрейн для проведения торжественного приема в честь короля Иордании.