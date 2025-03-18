Параллельные миры Нуртая Жардемова
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В Уральске проходит выставка «Қиял коды», на которой представлено порядка 80 картин Нуртая Жардемова. Он пишет в разных стилях, предпочитая сюрреализм – довольно редкое направление среди казахстанских мастеров кисти. Здесь нет жестких рамок и стандартов, ограничивающих фантазию автора, которому неинтересны простые сюжеты. Художника привлекает новое, сложное, невообразимое… За разнообразием форм, комбинаций элементов, ассоциаций просматривается глубокий замысел мастера, его взгляд, «вскрывающий» внешнюю оболочку персонажей, предметов и явлений.