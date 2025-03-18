Параллельные миры Нуртая Жардемова

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Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

В Уральске проходит выставка «Қиял коды», на которой представлено порядка 80 картин Нуртая Жардемова. Он пишет в разных стилях, предпочитая сюрреализм – довольно редкое направление среди казахстанских мастеров кисти. Здесь нет жестких рамок и стандартов, ограничивающих фантазию автора, которому неинтересны простые сюжеты. Художника привлекает новое, сложное, невообразимое… За разнообразием форм, комбинаций элементов, ассоциаций просмат­ривается глубокий замысел мастера, его взгляд, «вскрывающий» внешнюю оболочку персонажей, предметов и явлений.

фото автора

– Хочу создать сюрреализм, который понятен, чтобы картина «читалась». Это мое ноу-хау, – говорит Нуртай Жардемов.

Основная мысль многих его работ – сосуществование в человеке двух образов. Первый – внешний, живет в социуме, второй – внут­ренний, скрыт от посторонних глаз. Поэтому каждый из нас – тайна, целая Вселенная. И порой человек сам не знает себя, свое истинное «Я», свое предназначение. Впрочем, художник наделил такой двойственностью и неодушевленные объекты.

Нуртая Жардемова привлекают знаменитые личности, взаимоотношения между людьми, красота природы, духовные ценности, бытовые и исторические сюжеты. Посетители выставки надолго за мирают у полотен, «вчитываясь» в каждую мелкую деталь, которая, как правило, несет двойной смысл: как отдельный элемент и как часть общего замысла, всей композиции. К примеру, на картине «Настоящий казах – домбра» женский головной убор (такия) – это одновременно и юрта, дым над ней – невесомые перья-оберег, а шанак (корпус домбры) художник представил как чрево женщины, в котором появляется и растет новая жизнь.

Эстетика обнаженного тела сопряжена с посылом о потребительском отношении к женщине и Земле. Вместе с тем художник показывает, что красота – «страшная сила», способная подчинить себе умы и кошельки. А бывает, что любовь и семейная идиллия превращаются в корриду. На картине «Теща и зять. Противостояние» в роли тореадора – молодой мужчина, а за красной тряпкой, скрытая от глаз разъяренного животного, – его жена. Именно она пострадает при любом исходе схватки. Не слишком ли велика в таком случае цена победы?..

Мастерство, смелость, откровенность, своя философия, открывающая зрителю параллельные реальности, заставляющая на многие вещи посмотреть по-иному, – все это привлекает в творчестве Нуртая Жардемова, которого нередко сравнивают с Сальвадором Дали. И такое сравнение – высокая оценка таланта уральского художника.

#уральск #выставка #Нуртай Жардемов #Қиял коды

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