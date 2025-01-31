Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане

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В разрезе регионов самая высокая средняя цена на стрижку в Алматы – 6 066 тенге, а самая низкая в Семее, где цена составляет 2 500 тенге. В других городах стоимость стрижки варьируется от 2,7 тыс. до 4,8 тыс. тенге.



Средняя цена мужской стрижки по стране оказалась немного ниже женской и составила 2 604 тенге. В Алматы мужская стрижка в среднем обходится в 3 601 тенге, а в Уральске – 1 795 тенге. В остальных городах цены варьируются от 1,9 тыс. до 3,4 тыс. тенге.



В целом же в годовом выражении (декабрь 2024г. к декабрю 2023 г.) цены на услуги парикмахерских и салонов красоты выросли на 11,6%.



Напомним, в период с января по сентябрь 2024 года парикмахерскими и салонами красоты было оказано услуг на сумму 49,2 млрд тенге.