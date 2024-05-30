Парламент Британии будет распущен

В мире, Европа
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Айман Аманжолова
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Британский парламент распустят 30 мая в связи с назначением даты выборов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Британский премьер Риши Сунак, выступая 22 мая с обращением к нации у здания своей резиденции на Даунинг-стрит, сообщил, что получил королевскую санкцию на роспуск парламента и проведение выборов 4 июля. Это формальный шаг, связанный с тем, что официально право на это принадлежит монарху Карлу III.

В соответствии с британским законодательством, парламент должен быть распущен за 25 будних дней до утвержденной даты проведения голосования. Таким образом, дата роспуска выпала на 30 мая, тогда как парламентская сессия уже завершилась на прошлой неделе - 24 мая.

Ожидается, что результаты голосования станут известны 5 июля. На 9 июля запланировано первое заседание нового парламента, в рамках которого Палата общин избирает спикера, а депутаты приносят присягу. Торжественная церемония открытия парламента с выступлением монарха, знаменующая начало парламентской сессии, состоится 17 июля.

#выборы #Парламент #Англия #роспуск

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