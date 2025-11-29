Не противопоставлять госорганы друг другу, призвал сегодня на брифинге для СМИ спикер Сената Маулен Ашимбаев, передает Kazpravda.kz
Он подчеркнул, что в рамках поручений главы государства и парламент, и правительство совместно работают над реализацией бюджетно-налоговой реформы.
Отвечая на вопрос журналистов о своих комментариях по поводу парафискальных платежей, озвученных ранее на заседании палаты, спикер подчеркнул, что эта работа проводится совместно с правительством для обеспечения прозрачности бюджета.
«Я хочу отметить, что сегодня мы очень тесно и активно работаем с правительством. У нас единая задача, поставленная президентом страны Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым – провести эффективную реформу бюджетной и налоговой сфер. Здесь нет никакого противостояния, есть единая командная работа наша с правительством. Если мы видим где-то вопросы или проблемы, мы их поднимаем. Вопрос парафискальных платежей – это не есть что-то, что возникло только на прошлом пленарном заседании. До этого депутаты Сената этот вопрос не раз поднимали. Насколько я помню, тоже в предыдущие периоды этот вопрос поднимал. Но, сейчас, видимо, такое внимание к этому вопросу связано с тем, что осуществляется налоговая и бюджетная реформы. В этой связи хочу еще раз подчеркнуть, мы тесно работаем с правительством. Парламент тоже несёт ответственность за реализуемые налоговую и бюджетную реформы. В рамках поручений главы государства будем дальше повышать прозрачность и эффективность использования бюджетных средств», – сказал Маулен Ашимбаев.
Спикер Сената также уточнил, что комплексная совместная работа парламента и правительства в сфере парафискальных платежей и по оценке их эффективности начнется уже с начала следующего года.
«В соответствии с новым Бюджетным кодексом, который принял парламент, с января (2026 года – прим.) правительство начнет работу по ревизии парафискальных платежей. Это заложено в нашем законодательстве. Начнется большая системная работа, которую мы будем вместе проводить (парламент и правительство – прим.) Надо посмотреть все парафискальные и другие платежи: их эффективность, прозрачность, использование и так далее. И в дальнейшем, в рамках общего курса, общей бюджетной и налоговой политики, соответствующие решения будут приняты. Правительство настроено на повышение прозрачности использования и эффективности средств бюджета нашей страны и это наша общая линия. Еще раз хочу подчеркнуть, здесь не нужно противопоставлять: государственные органы – все мы работаем вместе, в команде, в рамках поручений нашего президента», – отметил он.