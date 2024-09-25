Парламент Кыргызстана не вернет Акаеву статус экс-президента

В мире
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Против проголосовал 71 из 73 народных избранников

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Депутаты парламента Кыргызстана отказали бывшему руководителю республики в просьбе вернуть ему статус экс-президента страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

«Депутаты рассмотрели заявление Аскара Акаева, в котором он предлагал вернуть ему статус экс-президента страны, и большинством голосов приняли решение отказать в этом», - заявил представитель пресс-службы высшего законодательного органа.

Во вторник этот вопрос рассмотрели члены комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту киргизского парламента и рекомендовали депутатскому корпусу ответить отказом на предложение бывшего лидера республики. 

 

 

 

#Парламент #Кыргызстан #Аскар Акаев

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