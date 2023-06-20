Парламент утвердил отчет об исполнении бюджета 2022 года

Из пяти партийных фракций против утверждения отчета проголосовали партии «Акжол» и ОСДП.

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Парламент на совместном заседании утвердил отчеты Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2022 год, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Отчет утвержден в следующих объемах: доходы – 15 963 398 473 тыс. тенге, затраты – 17 791 797 241 тыс. тенге.

Между тем, согласно отчету ВАП, в исполнении бюджета прошлого года до настоящего времени не решен вопрос по неиспользуемым средствам на контрольных счетах наличности субъектов квазигоссектора.

«Продолжается использование государственными учреждениями эскроу счетов без фактического выполнения работ. Нет открытости в сфере ГЧП, что создает коррупционные риски и соответственно трудности по привлечению инвесторов. Запуск веб-портала ГЧП для обеспечения прозрачности конкурсных процедур в пилотном режиме планируется только в этом году», - отметила глава ВАП Наталья Годунова.

Из присутствующих 50-ти депутатов Сената Парламента "за" утверждение отчета проголосовали все 50. Из присутствующих 93 депутатов Мажилиса, "за" проголосовали 80, трое воздержались, против – 10.

Из пяти партийных фракций против утверждения отчета проголосовали партии «Акжол» и ОСДП.