Политические преобразования, инициированные Президентом, определяют судьбу страны
Само понятие «парламентаризм» подарила мировой истории западноевропейская цивилизация. Именно здесь зародился и развивался тип представительства, который и теперь широко известен под термином «парламент». В Великобритании датой его рождения считают 1215 год, во Франции подобный орган появился в 1302-м.
Историкам и ученым известны и более ранние версии институтов общественного участия в государственном управлении: исландский альтинг, который появился в 930 году, испанские кортесы, сформировавшиеся двумя столетиями позже. Наукой также изучены этапы зарождения народовластия в античном и древнем мире.
За свою многовековую историю этот общественно-политический феномен претерпел множество изменений. При этом решающими для развития парламентаризма принято считать несколько событий: обретение парламентами функций государственных форумов, закрепление за ними роли государственного института, утверждение принципа выборности. Модернизация парламентской системы происходит и сейчас при различных формах устройства власти: от президентской и парламентской республики до конституционно-монархического государства.
Тенденции, сегодня определяющие прогрессию парламентской системы в мировой политике, – это повышение эффективности парламента, укрепление его позиций во взаимоотношении с правительством, расширение демократических начал в структуре и деятельности, усиление представительного характера и форм взаимосвязи с обществом.
Прошлое парламентаризма неразрывно связано с процессом утверждения всеобщего избирательного права. Переход к нему от цензового права, ограниченного различными условиями и нормами, занял почти полтора века. Расширение выборных начал и теперь остается одной из главных тенденций в развитии представительных органов во всем мире.
Новый порядок формирования парламента, основанный на демократических принципах широкого участия населения, серьезно поменял расстановку сил в обществе, способствовал процессам демократизации и в целом общественного уклада. Пересмотр принципов распределения прав на представительство в парламентах остается одним из ведущих процессов демократических преобразований современности.
В прошлом веке значительно возросло влияние политических партий в жизни государств. Политобъединения стали активными участниками выборов, формирования выборных органов, функционирования высших структур государственной власти. В итоге во многих странах континентальной Европы, Латинской Америки, в США партийные объединения начали играть доминирующую роль в организации и деятельности представительных учреждений.
Система парламентского правления партий на практике доказала свое главное достоинство: установление через партийных депутатов прямых отношений между избирателями и правительством, что обеспечивает более действенный контроль граждан за его деятельностью. Таким образом происходит более активное вовлечение избирателей в госуправление.
Благодаря последним усовершенствованиям избирательного процесса в Казахстане, в том числе снижению порога для прохождения политических партий в Мажилис и новой модели голосования по партийным спискам, в Парламент прошли шесть партий, три из которых впервые получили депутатские мандаты.
Следующим шагом политического реформирования в нашей стране станет утверждение пропорциональной системы парламентских выборов, которая строится на том, что партии получают места в Парламенте сообразно своей популярности у избирателей. Так повышается возможность лучше отразить волю общества во власти и повысить степень доверия между избирателями и представителями.
В своем Послании Президент Казахстана предложил перейти к пропорциональной системе представительства в однопалатном парламенте. По его мнению, выборы по партийным спискам укрепят партии и усилят их работу с избирателями.
Исторически сложившаяся классификация типов парламентов основывается на их делении по количеству палат, так называемые однопалатные и двухпалатные. Разделяет их ряд существенных различий, в том числе в конституционном статусе, полномочиях и форме организации.
Нижние палаты традиционно формируются на началах выборности, с ними связывается идея народного представительства в законодательном органе. Верхние палаты во многих странах хоть и являются выборными, но для избрания представителей применяются иные способы, чаще косвенного характера.
Наметившаяся тенденция последнего времени – отказ современных государств от двухпалатной системы и переход к однопалатной структуре – становится важной формой демократизации парламентов. К сегодняшнему дню две трети стран мира выбрали для общенационального представительного органа однопалатный формат. Его выбирают унитарные государства, к каким относится и Казахстан. Двухкомпонентная структура более подходит для государств с федеративным устройством.
Президент Казахстана, говоря о ближайших задачах политической реформы, определил новую архитектуру Парламента страны. Но предложенный им переход к однопалатному парламенту – не просто техническое или структурное преобразование, оно положит начало формированию более сбалансированной и гибкой структуры высшего представительного и законодательного органа власти, повлечет за собой чувствительное расширение роли партий на политическом поле.
Отношениями с политическими партиями не ограничивается формат взаимодействия парламентов с общественной средой. Они находятся в тесных взаимосвязях с другими участниками социума: профсоюзами, влиятельными гражданскими формированиями, бизнес-сообществом, а также лоббистскими силами, или так называемыми группами давления. В последние десятилетия во многих странах этому явлению уделяется большое внимание: принимаются законы о лоббизме, регистрируются лоббистские организации, с тем чтобы поставить их деятельность и контакты с депутатами в строгие правовые рамки.
Другой современный тренд развития парламентаризма в мировой практике – укрепление принципов открытости, гласности, публичности. Широкие связи парламента с общественностью сегодня выходят за пределы прямых контактов депутатов с электоратом и избирателями. Большинство государств приходит к широкому использованию форм участия в заседаниях палат прессы и публики, регулярному оглашению протоколов, включению прямых эфиров с парламентских заседаний.
Особенно широко используются подобные практики в Канаде, США, Великобритании, Франции, Швейцарии, других европейских странах. Укреплению взаимодействия с обществом поспособствовали конституционные реформы, нацеленные на расширение законодательной инициативы. В некоторых странах право вносить законопроекты в парламент имеют не только члены парламента, но и граждане.
Представительные учреждения в верховной власти по своей природе расположены к открытости, гласности, публичности. На этих площадках обсуждаются важнейшие вопросы общественной и политической жизни страны. Поэтому качественные, тесные и надежные связи с обществом определяют положение парламента в системе общественно-правовых связей и отношений.
Ключевые этапы модернизации представительной власти в Казахстане заявлены как новый этап реформ и планируются на самый ближайший период. В его рамках кроме перехода к однопалатному парламенту предусматривается введение инструментов публичности и прозрачности. В их числе – принятие закона о публичности, создание портала для трансляций онлайн-заседаний парламента, обнародования стенограмм и результатов голосования депутатов.
Принцип повышения подотчетности будет реализован через рейтинги прозрачности депутатской деятельности и расширение Закона «О доступе к информации». В продолжение концепции развития партийной системы предлагается снижение порога для прохождения в Мажилис и другие формы усиления роли партий и коалиций.