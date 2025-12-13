Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Само понятие «парламентаризм» подарила мировой истории западноевропейская цивилизация. Именно здесь зародился и развивался тип представительства, который и теперь широко известен под термином «парламент». В Великобритании датой его рож­дения считают 1215 год, во Франции подобный орган появился в 1302-м.

Историкам и ученым известны и более ранние версии институтов общественного участия в государственном управлении: исландский альтинг, который появился в 930 году, испанские кортесы, сформировавшиеся двумя столетиями позже. Наукой также изучены этапы зарождения народовластия в античном и древнем мире.

За свою многовековую историю этот общественно-политический феномен претерпел множество изменений. При этом решающими для развития парламентаризма принято считать несколько событий: обретение парламентами функ­ций государст­венных форумов, закрепление за ними роли государственного института, утверж­дение принципа выборности. Модернизация парламентской системы происходит и сейчас при различных формах устройства власти: от президентской и парламентской республики до конституционно-монархического государства.

Тенденции, сегодня определяющие прогрессию парламентской системы в мировой политике, – это повышение эффективности парламента, укреп­ление его позиций во взаимоотношении с правительством, расширение демократических начал в структуре и деятельности, усиление представительного характера и форм взаимосвязи с обществом.

Прошлое парламентаризма неразрывно связано с процессом утверждения всеобщего избирательного права. Переход к нему от цензового права, ограниченного различными условиями и нормами, занял почти полтора века. Расширение выборных начал и теперь остается одной из главных тенденций в развитии представительных органов во всем мире.

Новый порядок формирования парламента, основанный на демократических принципах широкого участия населения, серьезно поменял расстановку сил в обществе, способствовал процессам демократизации и в целом общественного уклада. Пересмотр принципов распределения прав на представительство в парламентах остается одним из ведущих процессов демократических преобразований современности.

В прошлом веке значительно возросло влияние политических партий в жизни государств. Политобъединения стали активными участниками выборов, формирования выборных органов, функционирования высших структур государственной власти. В итоге во многих странах континентальной Европы, Латинской Америки, в США партийные объединения начали играть доминирующую роль в организации и деятельности представительных учреждений.

Система парламентского правления партий на практике доказала свое главное достоинство: установление через партийных депутатов прямых отношений между избирателями и правительством, что обеспечивает более действенный контроль граждан за его деятельностью. Таким образом происходит более активное вовлечение избирателей в гос­управление.

Благодаря последним усовершенствованиям избирательного процесса в Казахстане, в том чис­ле снижению порога для прохож­дения политических партий в Мажилис и новой модели голосования по партийным спис­кам, в Парламент прошли шесть партий, три из которых впервые получили депутатские мандаты.

Следующим шагом политичес­кого реформирования в нашей стране станет утверждение пропорциональной системы парламентских выборов, которая строится на том, что партии получают места в Парламенте сообразно своей популярности у избирателей. Так повышается возможность лучше отразить волю общества во власти и повысить степень доверия между избирателями и представителями.

В своем Послании Президент Казахстана предложил перейти к пропорциональной системе представительства в однопалатном парламенте. По его мнению, выборы по партийным спискам укрепят партии и усилят их работу с избирателями.

Исторически сложившаяся классификация типов парламентов основывается на их делении по количеству палат, так называемые однопалатные и двухпалатные. Разделяет их ряд существенных различий, в том числе в конституционном статусе, полномочиях и форме организации.

Нижние палаты традиционно формируются на началах выборности, с ними связывается идея народного представительства в законодательном органе. Верхние палаты во многих странах хоть и являются выборными, но для избрания представителей применяются иные способы, чаще косвенного характера.

Наметившаяся тенденция пос­леднего времени – отказ современных государств от двухпалатной системы и переход к однопалатной структуре – становится важной формой демократизации парламентов. К сегодняшнему дню две трети стран мира выбрали для общенационального представительного органа однопалатный формат. Его выбирают унитарные государства, к каким относится и Казахстан. Двухкомпонент­ная структура более подходит для государств с федеративным устройством.

Президент Казахстана, говоря о ближайших задачах политичес­кой реформы, определил новую архитектуру Парламента страны. Но предложенный им переход к однопалатному парламенту – не просто техническое или структурное пре­образование, оно положит начало формированию более сбалансированной и гибкой структуры высшего представительного и законодательного органа власти, повлечет за собой чувствительное расширение роли партий на политическом поле.

Отношениями с политичес­кими партиями не ограничивается формат взаимодействия парламентов с общественной средой. Они находятся в тесных взаимосвязях с другими участниками социума: профсоюзами, влиятельными гражданскими формированиями, бизнес-сообществом, а также лоббистскими силами, или так называемыми группами давления. В последние десятилетия во многих странах этому явлению уделяется большое внимание: принимаются законы о лоббизме, регистри­руются лоббистские организации, с тем чтобы поставить их деятельность и контакты с депутатами в строгие правовые рамки.

Другой современный тренд развития парламентаризма в мировой практике – укреп­ление принципов открытости, глас­ности, публичности. Широкие связи парламента с общественнос­тью сегодня выходят за пределы прямых контактов депутатов с электоратом и избирателями. Большинство государств приходит к широкому использованию форм участия в заседаниях палат прессы и пуб­лики, регулярному оглашению протоколов, включению прямых эфиров с парламентских заседаний.

Особенно широко исполь­зуются подобные практики в Канаде, США, Великобритании, Франции, Швейцарии, других европейских странах. Укреплению взаимодействия с обществом поспособствовали конституцион­ные реформы, нацеленные на расширение законодательной инициативы. В некоторых странах право вносить законопроекты в парламент имеют не только члены парламента, но и граждане.

Представительные учреждения в верховной власти по своей природе расположены к открытости, гласности, публичности. На этих площадках обсуждаются важнейшие вопросы общественной и политической жизни страны. Поэтому качественные, тесные и надежные связи с обществом определяют положение парламента в системе общественно-правовых связей и отношений.

Ключевые этапы модернизации представительной власти в Казахстане заявлены как новый этап реформ и планируются на самый ближайший период. В его рамках кроме перехода к однопалатному парламенту предусмат­ривается введение инструментов публичности и прозрачности. В их числе – принятие закона о публичности, создание портала для трансляций онлайн-заседаний парламента, обнародования стенограмм и результатов голосования депутатов.

Принцип повышения подот­четности будет реализован через рейтинги прозрачности депутатской деятельности и расширение Закона «О доступе к информации». В продолжение концепции развития партийной системы предлагается снижение порога для прохождения в Мажилис и другие формы усиления роли партий и коалиций.