В субботу завершилась первая половина периода "чуньюнь" - периода особого режима работы транспортной системы при массовой внутренней миграции китайского населения до, во время и после праздника Весны (Чуньцзе, традиционный китайский Новый год по лунному календарю)

Фото: Синьхуа

За первые 20 дней объем межрегиональных пассажирских поездок составил 5,08 млрд человеко-раз. Об этом сообщило в воскресенье Министерство транспорта КНР, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

В частности, объем пассажирских поездок на автомобильном транспорте составил 4,76 млрд человеко-раз, на железнодорожном транспорте - 258 млн человеко-раз, на водном транспорте - 19,99 млн человеко-раз и на воздушном транспорте - 47,52 млн человеко-раз.

Согласно ранее опубликованным прогнозам, ежегодный всплеск пассажиропотока, который часто называют крупнейшей в мире миграцией населения, приведет к рекордному объему межрегиональных пассажирских поездок в 9,5 млрд человеко-раз за 40-дневный период со 2 февраля по 13 марта этого года.