Пассажирский автобус столкнулся с внедорожником в Абайской области

В результате ДТП погиб один человек.

Фото: ДП Абайской области

14 августа 2023 года около 05:38 часов, водитель автотранспортного средства марки «Toyota Land Cruiser» следуя в селе Акжар по пр. Аблайхана на расстоянии 200 метров от трассы «Таскескен-Бахтыбаево» допустил столкновение с пассажирским автобусом марки «VANHOОL», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент полиции Абайской области.

"В результате ДТП водитель автомашины «Toyota Land Cruiser» скончался на месте ДТП. Водитель пассажирского автобуса марки «VANHOОL» госпитализирован в медицинское учреждение Урджарской районной больницы.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.345 ч.3 Уголовного кодекса РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства лицами, управляющими транспортным средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека)", – информирует департамент.

По данным полицейских, в настоящее время назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

В соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса данные досудебного расследования не подлежат разглашению.