Пациенты сохранят конфиденциальность
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Гульмира Садвакасова, руководитель информационно-аналитического центра Республиканского научно-практического центра психического здоровья
Подписанным Президентом законом планируется введение в Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» понятия «консультативное наблюдение», которое будет касаться пациентов с игровой зависимостью. Это очень актуально, так как есть проблема с низкой обращаемостью таких пациентов за помощью к врачам официальной медицины ввиду боязни учета.