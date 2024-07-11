Пациенты сохранят конфиденциальность

Предполагается, что консультативное наблюдение будет осуществляться конфиденциально. Это позволит повысить доверие к официальному здравоохранению. По крайней мере, такие пациенты начнут приходить к нам, говорить о своих проблемах, и появится перспектива их дальнейшего лечения и реабилитации.

На сегодняшний день у нас в динамическом наблюдении находятся всего 13 пациентов с игровой зависимостью. Поэтому так важно было пересмотреть формат оказания официальной помощи именно с возможностью сохранения конфиденциальности.

Понятно, что на самом деле проб­лема гораздо больше. Примечательно, что параллельно с новым «законом о лудомании», как его прозвали в народе, утвержден Комплексный план по противодействию игорному бизнесу и лудомании. Там в числе прочих прозвучал пункт о проведении социологического исследования по выявлению масштабов этой проблемы.

Немаловажно, что этим исследованием предполагается выявить не только количество людей, уже зависимых от игромании, но и то, как сильно молодежь вовлекается в эту проблему. Возможно, удастся определить тех, кто только увлекся азарт­ными играми и имеет первичные симптомы заболевания.

Лудомания – такая же зависимость, как и наркомания, алкоголизм, и ее надо лечить. Мы надеемся, что благодаря нововведениям пациенты начнут обращаться за медико-социальной помощью и проходить полноценную реабилитацию.