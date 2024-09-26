Павлодарцев наказали за двойное гражданство

Их оштрафовали за одновременное использование паспортов РК и РФ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С начала текущего года в Павлодарской области зарегистрирована утрата 927 лиц, утративших гражданство РК, из которых 916 самостоятельно сообщили о наличии гражданства другого государства, передает Kazpravda.kz

«За использование казахстанских документов лицами, имеющими гражданство другого государства, выявлены 6 человек, еще 19 нарушителей привлечены к ответственности за несообщение в установленные сроки о приобретении гражданства другого государства», – рассказал начальник управления миграционной службы Даулет Искаков.

Так, полицией выявлены двое жителей Щербактинского района, которые в декабре 2023 года приняли гражданство РФ, получили паспорт, однако в установленные законодательством сроки, не сообщили о принятии гражданства другой республики и не сдали казахстанские паспорта. Постановлением суда сельчане признаны виновным и подвергнуты к административному взысканию в виде штрафа в размере 200 МРП.

В другом случае, житель города Экибастуз за аналогичное нарушение постановлением суда выдворен за пределы страны. Получив гражданство РФ в октябре 2019 года, он также не сдал свой казахстанский паспорт.

В полиции напомнили, что в Казахстане неприемлемо двойное гражданство.