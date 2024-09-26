Павлодарцев наказали за двойное гражданство

Общество
136
Гульмира Кунапия
корреспондент

Их оштрафовали за одновременное использование паспортов РК и РФ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С начала текущего года в Павлодарской области зарегистрирована утрата 927 лиц, утративших гражданство РК, из которых 916 самостоятельно сообщили о наличии гражданства другого государства, передает Kazpravda.kz

«За использование казахстанских документов лицами, имеющими гражданство другого государства, выявлены 6 человек, еще 19 нарушителей привлечены к ответственности за несообщение в установленные сроки о приобретении гражданства другого государства», – рассказал начальник управления миграционной службы Даулет Искаков.

Так, полицией выявлены двое жителей Щербактинского района, которые в декабре 2023 года приняли гражданство РФ, получили паспорт, однако в установленные законодательством сроки, не сообщили о принятии гражданства другой республики и не сдали казахстанские паспорта. Постановлением суда сельчане признаны виновным и подвергнуты к административному взысканию в виде штрафа в размере 200 МРП.

В другом случае, житель города Экибастуз за аналогичное нарушение постановлением суда выдворен за пределы страны. Получив гражданство РФ в октябре 2019 года, он также не сдал свой казахстанский паспорт.

В полиции напомнили, что в Казахстане неприемлемо двойное гражданство.

#нарушение #штраф #гражданство

Популярное

Все
Новый взгляд на мир древних кочевников
Астанинское дежавю
Майнинг до «зоны» довел
В Костанае сгорели автобусы
Путь в «темноту» вполне реален
На знание казахского – равняйсь!
В Астане прошел фестиваль парусного спорта
Изобретение сельского школьника может спасать жизни
Вершины рядового Казанцева
Начала работу площадка Astana Media Week 2024
В Петропавловске с помощью ЭКО родились три сестры
Местная продукция уступает в цене, но не в качестве
Жизнь у большинства дачников, переживших наводнение, вновь вошла в спокойное русло
Новый цех позволит ТОО «QazTehna» повысить производительность и степень локализации
Кто в автобусе хозяин?
Участие граждан – необходимое условие эффективности профилактики правонарушений
Грантовое финансирование получили проекты ученых из ВКУ
Молодо, да не зелено!
«Берлинская прививка» для мегаполиса
Люди эвакуируются, школы закрываются: мощный ураган приближается к Флориде
Труба пока не готова
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Принцип «слышащего государства»
О кадрах атомной промышленности и радиационной безопасности
В Атырау появится дендрологический парк
Дело Мырзахметова: Антикор возвратил государству дополнительно 7 млрд тенге
Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания
Перекресток улиц Бараева и Валиханова временно перекроют в Астане
Более 170 тонн картофеля без сертификатов пытались завезти в Казахстан из России
Глава государства поздравил казахстанцев со 100-летним юбилеем Бердибека Сокпакбаева
Гол казахского форварда признан самым быстрым в истории ЧМ по футзалу
У мужской сборной Казахстана по боксу – новый главный тренер
13 тыс. вейпов изъяла полиция из стоматологии в Алматы
Цены на яйца в РК подскочили самыми заметными темпами за два года
Израиль нанес удар по Бейруту, убит один из руководителей «Хезболлы»
В Астане провели рейд по закрашиванию граффити с рекламой наркотиков
«Пакт во имя будущего» планируется принять на Summit of the Future ООН
Миллион зеленых насаждений высадят в Астане в текущем году
Более 5 тыс. предпринимателей Астаны поддержали экологический субботник
«Таза Қазақстан»: представители столичной интеллигенции приняли участие в экоакции
Мастер из Семея продемонстрирует шедевры ремесленного искусства на Всемирных играх кочевников
Дожди с грозами и похолодание ожидаются в Казахстане
Сместить акценты предложили участники программы «Таза Қазақстан»
Мощный барьер будущим рискам монополизации власти – политолог о достижениях Конституции
Полевая пиццерия, самый острый в мире перец и веганские бургеры
Большое путешествие на маленьких авто
Для успешного изучения языка необходимо практиковаться каждый день
В Семее завершается строительство IT-колледжа
Контрабандиста экстрадировали из России в нашу страну
Распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента подписал Кошанов
Легендарный «Урал» признали самым интересным экспонатом
Коллекция «золотых людей» пополнится
Конституционный контроль – элемент правового государства
Бектенов поздравил казахстанцев с Днем Конституции
Референдум стал актом гражданской справедливости
В центре всех процессов – личность: Конституция Республики Казахстан – прочная основа защиты прав и свобод человека и гражданина
82 золотые медали завоевали казахстанцы на ЧМ по армрестлингу
Казахстанские хоккеисты с победы стартовали на олимпийском отборе
Строительство АЭС: принято постановление правительства по вопросу республиканского референдума
Преступления против детей не останутся безнаказанными

Читайте также

Популярные маркетплейсы начнут блокировать рекламу «запреще…
Правоохранителей будут проверять на добропорядочность в РК
В Верховном суде сделали заявление по поводу ношения платко…
Опасный рецидив

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]