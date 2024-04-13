Паводки: качество воды в Казахстане остается в норме

Принимаются меры по недопущению подачи небезопасной питьевой воды, проведения промывки и дезинфекции водопроводных сетей, передает Kazpravda.kz
Специалистами территориальных органов санэпидконтроля проводится мониторинг качества воды, подаваемой населению в пострадавших от паводков регионах.
В ходе мониторинга отобраны пробы на санитарно-химические, микробиологические анализы из централизованных и децентрализованных источников водоснабжения.
С начала паводков с централизованных и нецентрализованных источников питьевого водоснабжения отобрано более 6 тыс. проб питьевой воды.
«В целом, показатель по несоответствующим пробам не превышает среднереспубликанский годовой показатель по итогам 2022-2023 годов. По несоответствующим пробам местные исполнительные органы и водохозяйственные организации информируются для принятия управленческих мер по недопущению подачи небезопасной питьевой воды, проведения промывки и дезинфекции водопроводных сетей и сооружений с контрольным отбором проб питьевой воды», - сообщили в Минздраве РК.