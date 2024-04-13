Паводки: качество воды в Казахстане остается в норме

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Специалистами территориальных органов санэпидконтроля проводится мониторинг качества воды, подаваемой населению в пострадавших от паводков регионах.

В ходе мониторинга отобраны пробы на санитарно-химические, микробиологические анализы из централизованных и децентрализованных источников водоснабжения.

С начала паводков с централизованных и нецентрализованных источников питьевого водоснабжения отобрано более 6 тыс. проб питьевой воды.