Паводки в Казахстане: более 7 млрд тенге выделило правительство на школы и детсады

Правительство продолжает восстановительные работы в учреждениях и организациях образования, пострадавших от весенних паводков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Для этой цели из чрезвычайного резерва правительства дополнительно выделены средства. Соответствующее постановление подписано премьер-министром Олжасом Бектеновым.

«Восстановительные работы будут охватывать три региона страны — Костанайскую, Акмолинскую и Актюбинскую области. Общая сумма выделенных средств составляет 7,5 млрд тенге. Эти средства будут направлены на восстановление поврежденных объектов, а также строительство новых образовательных учреждений взамен разрушенных», - говорится в сообщении.

В Костанайской области планируется отремонтировать здание школы имени Айсы Нурманова в Джангельдинском районе. В Акмолинской области будут построены школа № 1 в городе Атбасар, оздоровительный комплекс «Ишим» в селе Сергеевка Атбасарского района, а также школа имени Абая в городе Державинск. В Актюбинской области – школа имени Котибар батыра и детский сад «Балауса» в Мугалжарском районе, Екпеталская школа, школа-сад и детский сад «Балбөбек» в Уилском районе.

Выделенные средства позволят местным исполнительным органам своевременно восстановить пострадавшие здания до начала следующего учебного года, что обеспечит непрерывность образовательного процесса.

17 июля текущего года в ходе совещания в правительстве по вопросам восстановления жилья и инфраструктуры после паводков, премьер-министр Олжас Бектенов поручил ускорить темпы восстановительных работ и регулярно информировать центр о возникающих сложностях.