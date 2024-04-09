Паводок в Костанайской области пошел на спад

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Валентина Мелехова

Уровень реки Тобол снижается, люди возвращаются в свои дома

фото из архива "КП"

Минувшие выходные выдались весьма напряженными в Костанае и Костанайском районе. Вода прибывала так быстро, что люди едва успевали эвакуироваться, а предприниматели вывозить товары с полок магазинов, оказавшихся в зоне подтоплений. За сутки с субботы на воскресенье уровень воды в Тоболе повысился на 10 см, достигнув высоты 960 см при критической норме 900 см. Затопленными оказались крупный торговый центр, база отдыха, набережные, а также сотни домов и дачных участков.

К утру понедельника ситуация несколько стабилизировалась – уровень воды упал на 10 см. Снижен и сброс воды с Каратомарского водохранилища до 2 900 кубометров в секунду. Тем не менее угроза ЧС сохраняется.

– В Костанайском районе эвакуированы 4 136 человек, из них 475 детей. Создано девять эвакуационных пунктов, в которых размещены 222 человека. Люди обеспечены кровом и питанием. Создана комиссия по ликвидации последствий паводка, которая работает 24 часа в сутки. Продолжаются работы по укреплению дамбы, защищающей от разлива реки, – рассказал аким Костанайского района Берик Танжариков.

А на юге области, который первым столкнулся с масштабным паводком этого года, ситуация налаживается. Жители затопленных сел постепенно возвращаются в свои дома.

Всего на территории Костанайской области подтопленными остаются 275 частных домов в Костанайском, Карасуском, Федоровском районах и районе Б. Майлина, городе Костанае. За период паводка спасены и эвакуированы 8 878 человек. В пунктах временного размещения находятся 464 костанайца, 123 из них – дети.

Работа по откачке талой воды, укладке мешкотары продолжается в семи районах облас­ти – Федоровском, Карабалыкском, Карасуском, Костанайском, Аулие­кольском, Б. Майлина, а также в Костанае. Полицейские обеспечивают сохранность имущества эвакуированных граждан в подтопленных местах. С начала паводков в охране общественного порядка в регионе задействованы порядка 1 000 сотрудников полиции. Патрулировать в ночное время им помогают общественные помощники и волонтеры.

#паводок #ЧС #Костанайская область #подтопление

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