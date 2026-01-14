– Я пекла печенье для семьи и гостей, экспериментируя с простыми рецептами, – говорит будущий кулинар. – В то время были популярны американские сладости Crumble сookies, и мне хотелось приготовить что-то подобное, но уже с национальным вкусом.

Мечта стала реальной во время обучения. На втором курсе Динара вместе с однокурсницей Данель Сейлбековой решила попробовать приготовить свое печенье. Колледж предоставил им цех и необходимые продукты. Молодые кондитеры стали экспериментировать, используя в основном натуральные продукты – муку, яйца, масло. В отличие от американского печенья, где сливочное масло используется в больших количествах, здесь рецептура была легкой и сбалансированной. Изюминкой ее выпечки стала добавка национальных ингредиентов: курта, иримшика, жента и шубата. Первые дегустаторы не скрывали восхищения: печенье получилось изумительным!

С этой продукцией Динара и Данель выступили на конкурсе WorldSkills, где заняли первое место. Тогда и пришло понимание, что их печенье – не просто учебная работа, а полноценный продукт, с которым можно выходить на рынок.

Сегодня в ассортименте Qazaq cookies десятки наименований печенья. Это варианты с куртом и молочным шоколадом, с иримшиком, украшенные карамелью, посыпанные жентом. Внешний вид изделий тоже меняется: круглые, овальные, в виде трубочек, разных цветов, с посыпками и декоративными элементами. Отдельное направление, над которым команда работает сейчас, – конфеты. Пока это прототипы, но и здесь ставка сделана на национальный вкус. Сладости готовятся с начинкой из шубата, крупные – с кусочками курта. По словам Динары, именно курт стал хитом: сочетание соленого кисломолочного вкуса с шоколадом особенно полюбилось покупателям.

На сегодня производство Qazaq cookies продол­жается на базе колледжа. Продукция продается преимущественно в буфете учебного заведения. Кондитеры также принимают заказы по телефону или через instagram-страницу колледжа.

– В нашей команде сейчас трое: я – технолог и два кондитера, – продолжает Динара Жаманбаева. – Важную роль играют и мастера-кондитеры колледжа, которые помогают нам советами, проводят мастер-классы и показывают технологические приемы, в том числе при работе с печеньем и конфетами сложной формы.

Несмотря на скромные масштабы, проект уже приносит прибыль и дает студенткам финансовую поддержку и бесценный опыт. Продвигают они печенье через социальные сети и сарафанное радио. Один студент пробует, рассказывает другому, так информация о необычных сладостях расходится по колледжу. По словам Динары, бывают дни, когда уже с самого утра выстраивается очередь из желающих попробовать их новинки.

В планах у девушек – развитие проекта после окончания колледжа. Динара Жаманбаева рассматривает возможность создать отдельную компанию Qazaq cookies, чтобы их уникальное печенье могли попробовать больше казахстанцев.