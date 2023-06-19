Пенсионера лишили свободы за создание финпирамиды с ущербом в 300 млн тенге

Общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Жителя Костаная осудили за создание финансовой пирамиды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда №2 города.

Фото: Kazpravda.kz

Костанайца Г. судили по пункту 2 части 3 статьи 217 и части 1 статьи 250 Уголовного кодекса РК.

Подсудимый с 10 января 2018 по 13 мая 2021 года под видом потребительского кооператива «Лучший выбор-2018» создал и руководил финансовой пирамидой. Предприимчивый пенсионер якобы предоставлял в рассрочку без процентов квартиры, частные дома, автомобили, а по сути получал доход, привлекая деньги доверчивых вкладчиков и просто перераспределяя их.

По делу проходят 185 потерпевших из разных городов и областей Казахстана. Ущерб им составил более 300 млн тенге.

Суд лишил Г. свободы на 5 лет и права занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях на 7 лет.

По части 1 уголовной статьи 250 (злоупотребление полномочиями) мужчина признан невиновным.

Гражданские иски 101 потерпевшего удовлетворены, производство по 31 прекращено из-за отказов от исков, в удовлетворении 45 отказано из-за решения, вынесенного в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор не вступил в силу.

 

#суд #мошенничество #Костанай #приговор #финпирамида

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