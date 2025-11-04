Их запугали новостями о внуках

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Неизвестные позвонили пожилым горожанам и сообщили что их внуки стали виновниками дорожно-транспортных происшествий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

За увод от уголовной ответственности злоумышленники попросили деньги. Пенсионеры согласились отдать свои последние сбережения.

По месту жительства пенсионеров пришла неизвестная девушка, которая и забрала пакеты с деньгами: в первом случае – 4,1 млн тенге, во втором – 3,6 млн тенге. Полученные деньги курьер в последующем переотправила на счета дропперов, а сама получила вознаграждение.

Сотрудникам киберпола удалось установить личность девушки. Оказалось что 20-летняя девушка работу нашла в приложении Тelegram. В настоящее время доказана причастность девушки по двум эпизодам мошеничества. Проводится досудебное расследование.



