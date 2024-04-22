Перебоев с поставками продуктов питания в пострадавших регионах нет

Правительство, Паводки
175
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Динамику цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) и вопросы сохранности продуктовых запасов в регионах обсудили на совещании под председательством вице-премьера Серика Жумангарина, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

«По предварительным подсчетам, в регионах пострадали 130 торговых объектов. Одному предпринимателю из Павлодарской области ущерб уже возмещен. По остальным ведется работа по определению размера ущерба. В Петропавловск организована доставка питьевой воды из Кокшетау, Астаны, Караганды и Омска. Достигнута договоренность с «Кокшетауминводы» о круглосуточном розливе питьевой воды. На текущий момент все магазины и склады Петропавловска затоварены водой», – сообщила первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова.

По поручению вице-премьера Серика Жумангарина Комитет торговли провел мониторинг овощехранилищ в ЗКО и СКО на предмет рисков затопления и потери запасов СЗПТ. Выявлено, что в ЗКО на территории рынка «Ел-Ырысы» хранятся запасы стабфонда: 293 тонны риса, 100 тонн сахара, 46 тонн подсолнечного масла. Склад огражден от возможных подступов воды. 

В СКО, по информации СПК, основной запас овощей уже реализован, остатки хранятся на складах, по которым угрозы подтопления нет.

«Даже если есть минимальный риск подтопления склада с запасами продуктов в ЗКО, нужно найти безопасное место и вывезти продукты. И так во всех регионах, где есть хоть малейшая угроза – продуктовые товары надо вывезти в безопасное место», – поручил вице-премьер.

По данным МСХ, в регионах из запасов стабфондов уже реализовано 77,5 тыс. тонн овощей: 42,8 тыс. тонн картофеля, 11 тыс. тонн моркови, 13,3 тыс. тонн лука, 10,3 тыс. тонн капусты. Осталось еще 84,8 тыс. тонн овощей. Перебоев с поставками продуктов питания в пострадавших регионах не наблюдается. Информация о подтоплении овощехранилищ или складов от СПК не поступала. 

Учитывая наступление межсезонья, вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков обратил внимание акиматов и СПК на необходимость усиления реализации остатков овощей и заключения договоров на поставку раннего урожая.

Также на заседании доложили ситуацию по реализации лука. По информации акимата Жамбылской области, сегодня на складах остается порядка 37 тыс. тонн лука. За первый квартал 2024 года на экспорт отправлено 162 тыс. тонн, в апреле в 11 стран – уже 22 тыс. тонн. 241 тонна лука отправлена в качестве гуманитарной помощи в пять пострадавших от паводков областей.

Для скорейшей реализации лука в областных и районных центрах каждую субботу проводится сельскохозяйственная ярмарка, где по низким ценам реализуется порядка 10-15 тонн лука.

#цены #паводки #Правительство #продукты питания

Популярное

Все
Большая вода: В ЗКО прибыли спасатели из Астаны и 5 областей
В Астане сожгли более тысячи опасных роз и хризантем
Телеканалу КТК вынесли предупреждение за публикацию изображения присяжных по делу Бишимбаева
Военная полиция отмечает профессиональный праздник
Казахстанские пятиборцы выиграли «золото» этапа Кубка мира в Турции
В Англии открыли первую статую Елизаветы II после ее смерти
Сохранить духовное наследие
Трогательное видео спасения собаки от затопления близ Уральска показали в МЧС
Канат Бозумбаев поручил перебросить в ЗКО еще 500 военнослужащих и спасателей
Из Узбекистана в Казахстан прибыло 15 грузовиков с гуманитарной помощью
Сель накрыл авто с семьей в Кыргызстане
Сборная Казахстана по робототехнике вернулась с победой из США
Украденный фрагмент древней статуи вернули Египту
Таджикистан отправил Казахстану гуманитарную помощь
Паводки в Казахстане: более 21 тысячи человек вернулись в свои дома
Перебоев с поставками продуктов питания в пострадавших регионах нет
Волонтеры предотвратили нерациональное использование более 4 млрд бюджетных тенге
Жилищное строительство и паводковую ситуацию рассмотрят в правительстве
27 школьников попали в ДТП с автобусом в Германии
Доля казсодержания в закупках недропользователей энергосектора составила 61%
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
На суде Байжанов выкрикнул в адрес Бишимбаева: «Он убийца!»
Защитник Бишимбаева проявил неуважение к суду
«Қаныштай бол! Стань как Каныш!» Такое напутствие получили молодые ученые
Уральск: уровень реки может подняться в любой момент
Дефицит поливной воды ежегодно наблюдается в Кызылординской области
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
Критическая ситуация сложилась в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области
Возрождение культуры чтения – часть работы по интеллектуальному развитию нации
Вторую неделю тысячи западноказахстанцев защищают Уральск от водной стихии
Адвокат Бишимбаева обвинил следователя в фальсификации доказательств
Плотину на реке Аксай может прорвать
Причину смерти Нукеновой пытается поставить под сомнение защита Бишимбаева
Токаев поручил до зимы построить дома для пострадавших в Костанайской области
Пик паводка в Петропавловске еще не прошел
Вода стремительно ворвалась в Петропавловск
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
«10 тысяч долларов своему психологу отдал, а толку ноль»: новые сообщения Нукеновой всплыли в суде
Молодые ученые создают полезные продукты в «цвете»
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Токаев: Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Закон Республики Казахстан
Целина: как это было
Овечкин забросил 848-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 46 голов
От трех минут на заявку: как работают биометрические киоски в ЦОНах
Бишимбаев отказался признавать вину в убийстве Салтанат Нукеновой
К единственному роднику приезжают за водой со всего Усть-Каменогорска
Трагедия болью отзывается в наших сердцах – Ашимбаев о теракте в России
Совершившие теракт в Подмосковье люди задержаны – ФСБ
Рыбоохранная акция «Бекіре-2024» пройдет в Казахстане
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
Рыбаки утонули в Павлодарской области
Кошанов: парламентская дипломатия важна для предотвращения конфликтов в мире
Перепись архаров началась в Казахстане

Читайте также

Жилищное строительство и паводковую ситуацию рассмотрят в п…
Таджикистан отправил Казахстану гуманитарную помощь
Паводки в Казахстане: более 21 тысячи человек вернулись в с…
Из Узбекистана в Казахстан прибыло 15 грузовиков с гуманита…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]