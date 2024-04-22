Перебоев с поставками продуктов питания в пострадавших регионах нет

Динамику цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) и вопросы сохранности продуктовых запасов в регионах обсудили на совещании под председательством вице-премьера Серика Жумангарина, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

«По предварительным подсчетам, в регионах пострадали 130 торговых объектов. Одному предпринимателю из Павлодарской области ущерб уже возмещен. По остальным ведется работа по определению размера ущерба. В Петропавловск организована доставка питьевой воды из Кокшетау, Астаны, Караганды и Омска. Достигнута договоренность с «Кокшетауминводы» о круглосуточном розливе питьевой воды. На текущий момент все магазины и склады Петропавловска затоварены водой», – сообщила первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова.

По поручению вице-премьера Серика Жумангарина Комитет торговли провел мониторинг овощехранилищ в ЗКО и СКО на предмет рисков затопления и потери запасов СЗПТ. Выявлено, что в ЗКО на территории рынка «Ел-Ырысы» хранятся запасы стабфонда: 293 тонны риса, 100 тонн сахара, 46 тонн подсолнечного масла. Склад огражден от возможных подступов воды.

В СКО, по информации СПК, основной запас овощей уже реализован, остатки хранятся на складах, по которым угрозы подтопления нет.

«Даже если есть минимальный риск подтопления склада с запасами продуктов в ЗКО, нужно найти безопасное место и вывезти продукты. И так во всех регионах, где есть хоть малейшая угроза – продуктовые товары надо вывезти в безопасное место», – поручил вице-премьер.

По данным МСХ, в регионах из запасов стабфондов уже реализовано 77,5 тыс. тонн овощей: 42,8 тыс. тонн картофеля, 11 тыс. тонн моркови, 13,3 тыс. тонн лука, 10,3 тыс. тонн капусты. Осталось еще 84,8 тыс. тонн овощей. Перебоев с поставками продуктов питания в пострадавших регионах не наблюдается. Информация о подтоплении овощехранилищ или складов от СПК не поступала.

Учитывая наступление межсезонья, вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков обратил внимание акиматов и СПК на необходимость усиления реализации остатков овощей и заключения договоров на поставку раннего урожая.

Также на заседании доложили ситуацию по реализации лука. По информации акимата Жамбылской области, сегодня на складах остается порядка 37 тыс. тонн лука. За первый квартал 2024 года на экспорт отправлено 162 тыс. тонн, в апреле в 11 стран – уже 22 тыс. тонн. 241 тонна лука отправлена в качестве гуманитарной помощи в пять пострадавших от паводков областей.

Для скорейшей реализации лука в областных и районных центрах каждую субботу проводится сельскохозяйственная ярмарка, где по низким ценам реализуется порядка 10-15 тонн лука.