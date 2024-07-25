Какую информацию будут предоставлять в кредитное бюро банки и МФО

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ранее агентство размещало версию проекта на портале, содержащую список сведений для поставщиков информации: коллекторов, БВУ, МФО и других финорганизаций.

На сегодня проект доработан и дополнен некоторыми пунктами.

Так, поставщики информации должны будут предоставлять данные о результатах рассмотрения кредиторами заявления заемщика. При этом, нужно будет указать одно из следующих решений: о согласии с предложенными изменениями, либо о встречном предложении, либо об отказе в изменении условий договора с указанием мотивированного обоснования причин отказа; дате заключения и номере дополнительного соглашения о внесении изменений в условия к договору, либо нового договора банковского займа и (или) договора о предоставлении микрокредита.

Кроме того, финорганизации должны будут предоставлять в кредитное бюро сведения о вступивших в силу судебных актах, исполнительной надписи о взыскании задолженности по договору, мирового соглашения или соглашения об урегулировании спора, заключенного для урегулирования задолженности по договору банковского займа либо для исполнения судебного акта о взыскании задолженности; уступке права (требования) по неисполненным обязательствам с указанием полного наименования лица, которому уступлено право (требование), бизнес-идентификационного номера, суммы уступленного права (требования).

Кроме того, в проекте содержатся требования к сервисным компаниям и иным лицам, предоставляющим сведения в кредитное бюро.

Напомним, с 1 октября 2024 года коллекторские агентства будут обязаны урегулировать задолженность граждан. Если коллекторское агентство применит улучшающие условия, оно обязано уведомить об этом должника. Заемщик вправе отказаться от них, отправив заявление в течение 14 дней после получения уведомления. Это необходимо для оказания поддержи гражданам, испытывающим затруднения в исполнении обязательств по кредитам, уступленным коллекторским агентствам.

Напомним, в кредитном бюро финорганизации получают и предоставляют кредитную историю клиентов.