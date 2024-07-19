Коллекторы будут работать по-новому в РК

В июне президент подписал закон по минимизации рисков при кредитовании, защиту прав заемщиков, регулировании финрынка и совершенствованию исполнительного производства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как именно новый закон меняет работу коллекторов, рассказали в АРРФР, передает Kazpravda.kz

С 1 июля 2024 года до 1 мая 2026 года законодательно введен запрет на уступку прав (требований) по кредитам граждан коллекторским агентствам.

Это означает, что в течение 2 лет банки, МФО и коллекторы для снижения долговой нагрузки граждан будут урегулировать долги путем реструктуризации задолженности и прощения неустойки (штрафов, пени), комиссий. Мораторий позволит снизить уровень проблемной задолженности и количество проблемных заемщиков.

Как было раньше?

До 1 июля уступка прав (требований) по кредитам коллекторам могла произойти при наличии в договоре банковского займа/микрокредита согласия заемщика, возникновении просроченной задолженности (свыше 90 дней по потребительскому кредиту, 180 дней по ипотечному кредиту) и проведении процедур урегулирования задолженности. В результате коллекторские агентства становились новыми кредиторами.

Можно ли урегулировать задолженность?

С 1 октября 2024 года коллекторские агентства будут обязаны урегулировать задолженность граждан. Это необходимо для оказания поддержи гражданам, испытывающим затруднения в исполнении обязательств по кредитам, уступленным коллекторским агентствам.

Как будет работать механизм урегулирования задолженности?

Коллекторское агентство в течение 30 дней с момента приобретения прав (требований) по договору банковского займа или по договору о предоставлении микрокредита обязано уведомить должника о его праве подать заявление на изменение условий исполнения обязательства.

При этом, по задолженности граждан, выкупленной до 1 октября, коллекторы обязаны будут в течение 20 дней с момента введения обязанности о проведении процедуры урегулирования задолженности (1 октября т.г.) информировать своих должников о праве подать соответствующее заявление на изменение условий исполнения обязательства.

В свою очередь, должник вправе в любое время после получения уведомления обратиться к коллектору с заявлением, в котором указывает причины задолженности и варианты ее урегулирования. Что еще необходмио указать в заявлении, описано здесь.

К заявлению обязательно нужно приложить документы, подтверждающие причины обращения.

Коллекторское агентство обязано принять, зарегистрировать и рассмотреть заявление должника. Если предоставленных сведений недостаточно, коллекторское агентство в течение 10 рабочих дней запрашивает дополнительные сведения. При этом должнику предоставляется 5 рабочих дней, чтобы их предоставить. Если документы не получены в срок, то коллектор вправе оставить заявление без рассмотрения.

После представления полного пакета документов коллекторское агентство обязано в течение 15 календарных дней предоставить ответ.

Что может ответить коллектор?

- согласие с предложенными заемщиком изменениями условий исполнения обязательства,

- встречное предложение по изменению условий исполнения обязательства

- отказ в изменении условий исполнения обязательства с указанием мотивированного обоснования причин.

Информация по предлагаемым мерам урегулирования задолженности, а также документам, необходимым для подтверждения статуса заемщика размещается на официальном интернет-ресурсе коллекторского агентства.

Коллекторское агентство вправе в одностороннем порядке на улучшающих условиях изменить условия исполнения обязательства. Это может включать уменьшение или отмену штрафов, пени и комиссий, полное или частичное прощение долга или процентов, отсрочку или рассрочку платежей по основному долгу и процентам.

Если коллекторское агентство применит такие улучшающие условия, оно обязано уведомить об этом должника. Заемщик при несогласии с примененными улучшающими условиями вправе отказаться от них, отправив заявление в течение 14 дней после получения уведомления.