Коллекторы будут работать по-новому в РК

Банки и финансы
445
Гульмира Кунапия
корреспондент

В июне президент подписал закон по минимизации рисков при кредитовании, защиту прав заемщиков, регулировании финрынка и совершенствованию исполнительного производства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как именно новый закон меняет работу коллекторов, рассказали в АРРФР, передает Kazpravda.kz

С 1 июля 2024 года до 1 мая 2026 года законодательно введен запрет на уступку прав (требований) по кредитам граждан коллекторским агентствам.

Это означает, что в течение 2 лет банки, МФО и коллекторы для снижения долговой нагрузки граждан будут урегулировать долги путем реструктуризации задолженности и прощения неустойки (штрафов, пени), комиссий. Мораторий позволит снизить уровень проблемной задолженности и количество проблемных заемщиков.

Как было раньше?

До 1 июля уступка прав (требований) по кредитам коллекторам могла произойти при наличии в договоре банковского займа/микрокредита согласия заемщика, возникновении просроченной задолженности (свыше 90 дней по потребительскому кредиту, 180 дней по ипотечному кредиту) и проведении процедур урегулирования задолженности. В результате коллекторские агентства становились новыми кредиторами.

Можно ли урегулировать задолженность?

С 1 октября 2024 года коллекторские агентства будут обязаны урегулировать задолженность граждан. Это необходимо для оказания поддержи гражданам, испытывающим затруднения в исполнении обязательств по кредитам, уступленным коллекторским агентствам.

Как будет работать механизм урегулирования задолженности?

Коллекторское агентство в течение 30 дней с момента приобретения прав (требований) по договору банковского займа или по договору о предоставлении микрокредита обязано уведомить должника о его праве подать заявление на изменение условий исполнения обязательства.

При этом, по задолженности граждан, выкупленной до 1 октября, коллекторы обязаны будут в течение 20 дней с момента введения обязанности о проведении процедуры урегулирования задолженности (1 октября т.г.) информировать своих должников о праве подать соответствующее заявление на изменение условий исполнения обязательства.

В свою очередь, должник вправе в любое время после получения уведомления обратиться к коллектору с заявлением, в котором указывает причины задолженности и варианты ее урегулирования. Что еще необходмио указать в заявлении, описано здесь

К заявлению обязательно нужно приложить документы, подтверждающие причины обращения.

Коллекторское агентство обязано принять, зарегистрировать и рассмотреть заявление должника. Если предоставленных сведений недостаточно, коллекторское агентство в течение 10 рабочих дней запрашивает дополнительные сведения. При этом должнику предоставляется 5 рабочих дней, чтобы их предоставить. Если документы не получены в срок, то коллектор вправе оставить заявление без рассмотрения.

После представления полного пакета документов коллекторское агентство обязано в течение 15 календарных дней предоставить ответ.

Что может ответить коллектор?

- согласие с предложенными заемщиком изменениями условий исполнения обязательства,

- встречное предложение по изменению условий исполнения обязательства

- отказ в изменении условий исполнения обязательства с указанием мотивированного обоснования причин.

Информация по предлагаемым мерам урегулирования задолженности, а также документам, необходимым для подтверждения статуса заемщика размещается на официальном интернет-ресурсе коллекторского агентства.

Коллекторское агентство вправе в одностороннем порядке на улучшающих условиях изменить условия исполнения обязательства. Это может включать уменьшение или отмену штрафов, пени и комиссий, полное или частичное прощение долга или процентов, отсрочку или рассрочку платежей по основному долгу и процентам.

Если коллекторское агентство применит такие улучшающие условия, оно обязано уведомить об этом должника. Заемщик при несогласии с примененными улучшающими условиями вправе отказаться от них, отправив заявление в течение 14 дней после получения уведомления.

#банки #долг #мораторий #коллекторы

Популярное

Все
Есть идея для стартапа. Что дальше?
Завершается капремонт автобана Караганда – Балхаш
Праздники – время изучать казахский
«Зеленый» отряд в действии
Школьник пишет сказки о родном крае
Бесплатные языковые курсы для жителей столицы
Двери в мир новых перспектив
Чужие среди своих
Периодическая печать – глаза, слух и язык народа
Как обычный мальчишка зергером стал
Костанайские орнитологи создают гнездовые платформы
Арт-объекты из мусора создает Король
Не бывает много винограда, бывает мало места!
Казахстанцев призвали 22 июля не садиться за руль автомобиля
Паводки в Казахстане: правительство выделило еще 22,7 млрд тенге
Реконструкция автодороги Атырау - Астрахань завершится в этом году
Трещины в домах: дело об аварийном жилье поступило в суд Актобе
Гнездо редкой птицы показали в «Ертіс Орманы»
Лесной пожар в Измире угрожает населенным пунктам
Глобальный сбой произошел в работе банков и авиакомпаний
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
Неделя добра продолжается в регионах
Казахстан занимает шестое место по количеству туристов, приезжающих в Грузию
13 июля стартует прием заявлений для участия в конкурсе образовательных грантов
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Эпос Султана Раева
Не сыпьте соль на сердце
Все, что вы еще не знали об ОСМС
Жалобы астанчан на работу «скорой» обсудили в акимате
Минюст запустил пилотный проект по борьбе с мошенничеством
«Шустрые иголочки» вышивают крестиком и снимают стресс
Микс традиций и инноваций
Сенат Казахстана инициировал закон о противодействии семейно-бытовому насилию в рамках МПА СНГ
Досудебное расследование в отношении экс-министра юстиции Бекетаева завершено
Илон Маск сделал пожертвование на избирательную кампанию Дональда Трампа
Ребенок попал под машину на парковке торгового дома в Жезказгане
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Судебное реформирование: реалии и перспективы
Строительные рынки переезжают за город
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
Дело Бишимбаева: астанчанку подозревают в присвоении 100 млн тенге
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Аlma mater казахстанской спецслужбы отмечает 50-летие
Три человека погибли в воинской части в Арысе
XVII заседание Молодежного совета ШОС прошло в Астане
Члены самой богатой семьи Великобритании осуждены за эксплуатацию прислуги
Заплатить за «уборку» после паводка отказался отдел ЖКХ Петропавловска
12 млн тенге присвоила из бюджета директор детсада в Таразе
Казахстанские автоперевозчики смогут доезжать до крупных городов и портов Китая
Гайни Хайруллина – первая казахстанская женщина-режиссер

Читайте также

Вкладчики Отбасы банка смогут переуступать родственникам де…
Финансировать строительство железной дороги будут цифровыми…
Суммы беззалоговых потребительских кредитов ограничат для к…
Цены на золото снова бьют рекорд

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]