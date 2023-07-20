Переименование пика Нурсултан опровергли в Федерации альпинизма Алматы

Федерация альпинизма Алматы опровергла информацию о переименовании пика Нурсултан. В пресс-службе пояснили, что слухи о переименовании разлетелись из-за технической ошибки на сайте организации, передает Kazpravda.kz .

Фото пресс-службы Федерации альпинизма Алматы

«8-9 июля Федерация альпинизма Алматы проводила Альпиниаду на одной из вершин Заилийского Алатау - визитной карточке города Алматы - «пик Алматинский», он же «пик Комсомола» (1935-1997 гг), он же «пик Нурсултан» (с 1997 г. по настоящее время). В разных источниках вершина именуется всеми тремя названиями. При этом «пик Алматинский», согласно архивным данным, исторически первое имя вершины (до 1935 г.)», – говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в компетенцию федерации не входит изменение названий географических объектов.

«Однако из-за технической ошибки на сайте федерации, не проверив данные, СМИ распространили информацию о переименовании вершины, как о состоявшемся факте, чем ввели всех в заблуждение. В настоящее время, согласно официальному реестру географических объектов, данная вершина носит название «пик Нурсултан», – добавили в организации.

Напомним, ранее в ряде СМИ и соцсетях вышла новость о том, что пик Нурсултан переименовали.