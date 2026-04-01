Перекрестный год культуры Казахстана и Китая открылся гала-концертом в Пекине

Дана Аменова
специальный корреспондент

В музыкальном вечере приняли участие выдающиеся мастера искусств Казахстана и Китая. Мероприятие посетили около тысячи человек

В Пекине состоялся торжественный Гала-концерт, ознаменовавший открытие Перекрестного года культуры Казахстана и Китая - значимого события, символизирующего укрепление дружбы и взаимопонимания между двумя странами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Мероприятие прошло в рамках договоренностей между Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым и Председателем КНР Си Цзиньпином, согласно которым 2026 год объявлен Годом культуры Казахстана и Китая.

В числе почетных гостей были заместитель Премьер-министра - министр культуры и информации РК Аида Балаева, министр культуры и туризма КНР Сунь Ели, Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в КНР Шахрат Нурышев, а также представители дипломатического корпуса и творческой интеллигенции Китая.



С приветственным словом на сцене Китайского национального театра оперы выступила заместитель Премьер-министра. Аида Балаева отметила, что культурное сотрудничество между Казахстаном и Китаем наполняется новым содержанием: реализуются совместные проекты, проходят гастроли, концерты, выставки и фестивали, а открытие Казахстанского культурного центра в Пекине стало важным шагом в укреплении связей. По ее словам, такие инициативы формируют прочную основу для будущего и вдохновляют молодое поколение.

«Сегодняшний вечер – это не просто концерт, а диалог культур, не требующий перевода. Как отметил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, культура формирует облик нации, и мир узнает страну прежде всего через ее искусство. Благодаря таким встречам, музыке, театру и творчеству мы лучше понимаем друг друга и становимся ближе. Год перекрестных культур открывает перед нами новые возможности. Он прокладывает путь к совместным проектам, стимулирует творческие поиски и способствует взаимному духовному обогащению», – отметила заместитель Премьер-министра РК.

Министр культуры и туризма Китая подчеркнул важность Перекрестного года культуры как ключевой платформы для укрепления гуманитарных связей и развития двустороннего сотрудничества.

«В рамках Перекрестного года культуры музеи и научно-исследовательские учреждения двух стран получат возможность совместно проводить археологические исследования, а деятели искусства – углублять диалог. Будет также усилена подготовка кадров в сфере сценического искусства и креативных индустрий. Уверен, что Перекрестный год культуры Казахстана и Китая станет важной платформой практического сотрудничества между учреждениями культуры и искусства, а также яркой площадкой для демонстрации богатства культур двух стран», – сказал Сунь Ели.

В Гала-концерте приняли участие выдающиеся мастера искусств Казахстана и Китая. Особую атмосферу вечера создали ведущие творческие коллективы страны: Казахский национальный оркестр народных инструментов имени Курмангазы, Астана Опера, этно-фольклорная группа HasSak, Астана балет, Пекинский хореографический институт и Национальный оркестр Китайского театра оперы и балета.

Утвержден План мероприятий по разъяснению новой Конституции
Две медали завоевали казахстанские гимнасты на этапе Кубка мира
Киноплощадка будущего появится в Алматинской области
Звездный состав исполнителей выступил с оперой «Травиата» в Астане
Почти 800 школ разрушено в Иране из-за обстрелов
США тратят $1 млрд в день на войну с Ираном
Исторический рекорд установили казахстанцы по продолжительности жизни
Две группы серийных квартирных воров задержали в Алматинской области
Девочка погибла у школы Binom в Атырау
Плотину «Шоптыколь» прорвало в Акмолинской области
Задержанного в России контрабандиста доставили в Казахстан
Четыре однояйцевые девочки-близняшки родились в Петербурге
Мощные ливни и наводнения обрушились на Дагестан
Весенняя непогода накроет Казахстан
Негласное патрулирование внедрили в Алматы
Бектенов раздал поручения на Комиссии по демонополизации экономики
Определены приоритеты воспитательной работы в гвардейском гарнизоне
Конституционная реформа и общественное доверие
Власти Британии вводят антикризисные меры
Опубликован рейтинг 20 самых высоких зданий мира
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Водная наука нуждается в поддержке
Командующий войсками РгК «Запад» освобожден от должности
Парк превратился в современную зону отдыха
Парламентские слушания по цифровой трансформации АПК
Утилизация – слишком просто. А вот рециклинг...
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Жизненный ритм Жанар
Дипломатическая поддержка казахстанской инициативы
Спрос высокий на газоблоки
Расширяя стратегическое партнерство
От мраморной муки до выпуска строительных смесей
Движение в режиме «день в день»
Творческий вечер композитора Куата Шильдебаева прошел в Астане
И дольше века длится день газеты
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Встречи с личным составом
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В краю металлургов
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
В МВД рассказали, кого ждет амнистия

Киноплощадка будущего появится в Алматинской области
В Академии хореографии обучают стилю Бурнонвиля
Более 100 памятников в Иране пострадали из-за авиаударов
Феномен Димаша Кудайбергена покажут в документальном фильме

