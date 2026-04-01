В музыкальном вечере приняли участие выдающиеся мастера искусств Казахстана и Китая. Мероприятие посетили около тысячи человек

Фото: пресс-служба МКИ РК

В Пекине состоялся торжественный Гала-концерт, ознаменовавший открытие Перекрестного года культуры Казахстана и Китая - значимого события, символизирующего укрепление дружбы и взаимопонимания между двумя странами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Мероприятие прошло в рамках договоренностей между Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым и Председателем КНР Си Цзиньпином, согласно которым 2026 год объявлен Годом культуры Казахстана и Китая.

В числе почетных гостей были заместитель Премьер-министра - министр культуры и информации РК Аида Балаева, министр культуры и туризма КНР Сунь Ели, Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в КНР Шахрат Нурышев, а также представители дипломатического корпуса и творческой интеллигенции Китая.





С приветственным словом на сцене Китайского национального театра оперы выступила заместитель Премьер-министра. Аида Балаева отметила, что культурное сотрудничество между Казахстаном и Китаем наполняется новым содержанием: реализуются совместные проекты, проходят гастроли, концерты, выставки и фестивали, а открытие Казахстанского культурного центра в Пекине стало важным шагом в укреплении связей. По ее словам, такие инициативы формируют прочную основу для будущего и вдохновляют молодое поколение.

«Сегодняшний вечер – это не просто концерт, а диалог культур, не требующий перевода. Как отметил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, культура формирует облик нации, и мир узнает страну прежде всего через ее искусство. Благодаря таким встречам, музыке, театру и творчеству мы лучше понимаем друг друга и становимся ближе. Год перекрестных культур открывает перед нами новые возможности. Он прокладывает путь к совместным проектам, стимулирует творческие поиски и способствует взаимному духовному обогащению», – отметила заместитель Премьер-министра РК.

Министр культуры и туризма Китая подчеркнул важность Перекрестного года культуры как ключевой платформы для укрепления гуманитарных связей и развития двустороннего сотрудничества.

«В рамках Перекрестного года культуры музеи и научно-исследовательские учреждения двух стран получат возможность совместно проводить археологические исследования, а деятели искусства – углублять диалог. Будет также усилена подготовка кадров в сфере сценического искусства и креативных индустрий. Уверен, что Перекрестный год культуры Казахстана и Китая станет важной платформой практического сотрудничества между учреждениями культуры и искусства, а также яркой площадкой для демонстрации богатства культур двух стран», – сказал Сунь Ели.

В Гала-концерте приняли участие выдающиеся мастера искусств Казахстана и Китая. Особую атмосферу вечера создали ведущие творческие коллективы страны: Казахский национальный оркестр народных инструментов имени Курмангазы, Астана Опера, этно-фольклорная группа HasSak, Астана балет, Пекинский хореографический институт и Национальный оркестр Китайского театра оперы и балета.