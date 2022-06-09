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Переобучить и трудоустроить
Жанат Сисекенова

Более 9 тыс. рабочих мест создадут в Актюбинской области в рамках региональной карты занятости.

Региональная карта занятости включает в себя осуществление 272 проектов с созданием 9 222 рабочих мест. Информация о вакансиях по мере их открытия размещается на электронной бирже труда. Кроме того, в рамках Национального проекта развития предпринимательства на 2021–2025 годы планируется охватить мерами содействия занятости более 53 тыс. безработных граждан.

– На сегодня план выполнен на 26,5%, то есть трудоустроены и направлены на краткосрочные курсы профессионального обучения 14 тысяч человек. В поддержке и повышении конкурентоспособности молодежи на рынке труда наиболее эффективны проекты «Первое рабочее место» и «Контракт поколений».

В прошлом году в рамках этих проектов по области трудоустроены 176 молодых людей, в текущем планируется трудоустроить около 300, – сообщил начальник областного управления координации занятости и социальных программ Асланбек Шуйншалиев.

Следующий эффективный механизм обеспечения занятости – предоставление безвозвратных грантов. В Актюбинской области планируется предоставить государственные гранты примерно 500 юношам и девушкам, а также более чем тысяче граждан из категории социально уязвимых слоев населения.

Особое внимание будет уделено профориентации молодых людей, обеспечению занятости членов многодетных и малообеспеченных семей.

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