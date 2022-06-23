Свежий выпуск Пересборка на фоне декарбонизации 23 июня 2022 г. 1:37 Анвар Ахметов В Казахстане на базе коксохимического цеха АО «Шубарколь комир», входящего в Группу ERG, запущен завод по выпуску активированного угля промышленного назначения. Завод, не имеющий аналогов на территории стран СНГ, будет ежегодно выпускать до 1 000 тонн продукции в год и частично перекроет импорт этого химического реагента в нашу страну. Активированный уголь – продукт достаточно известный. По своей сути это пористое вещество, обладающее высокой адсорбционной способностью, которое получают из различных углеродосодержащих материалов органического происхождения. Потребность в активированном угле довольно большая, так же как и область его применения – это гидрометаллургическая, золотодобывающая, фосфатная промышленность, водоочистка. В среднем за год этими предприятиями используется свыше 7 тыс. тонн сырья. И ранее оно полностью ввозилось в Казахстан из-за рубежа. Новое предприятие на базе АО «Шубарколь комир» будет выпускать до 1 000 тонн продукции в год с возможным последующим увеличением объемов производства для частичного перекрытия импорта абсорбента. И это еще один проект, успешно воплощенный на базе предприятия, где наряду с основным производством действует программа по глубокой переработке угля. – Первый этап диверсификации производства в АО «Шубарколь комир» стартовал в 2006 году с запуском завода по выпуску спецкокса. Получение активированного угля из мелочи спецкокса – это второй этап диверсификации. Мы будем производить продукцию, добавочная стоимость которой на два порядка превышает стоимость угля, – говорит президент АО «Шубарколь комир» Рустам Ибрагимов. – Запуск такого высокотехнологичного производства отвечает двум важным моментам: поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по созданию подлинно диверсифицированной технологичной экономики и пересборке угольного предприятия в свете декарбонизации экономики. Идея по созданию опытно-промышленного производства активированных углей из мелочи спецкокса на базе коксохимического цеха АО «Шубарколь комир» принадлежит шубаркольским специалистам. Этот проект они защищали на I Форуме инноваторов ERG и стали его победителями. – Дальше идея дорабатывалась совместно со специалистами «Шубарколь комир», Научно-исследовательского инжинирингового центра (НИИЦ) ERG и учеными из нескольких стран, – говорит председатель правления НИИЦ ERG Сергей Опанасенко. – Они разработали и внедрили уникальную технологию для шубаркольского угля, позволяющую производить высокотехнологичный и востребованный продукт. Главная задача проекта – решение проблемы импортозамещения. В 2020 году в АО «Шубарколь комир» получена первая пробная партия активированного угля, спустя два года его производство вышло на полную мощность. Образцы активированного угля уже прошли все необходимые лабораторные испытания. Успешный ввод проекта позволил создать новые рабочие места на предприятии и увеличить в Казахстане процент продукции, выпускаемой отечественными производителями. При этом особо отмечается, что основным преимуществом шубаркольского активированного угля является низкая себестоимость – его конечная стоимость будет в 1,5–3 раза ниже, чем у конкурентов. Столь привлекательная цена обусловлена использованием в виде сырья дешевой коксовой мелочи и коксового газа в качестве энергоносителя, который в настоящее время на многих коксохимических предприятиях просто сжигается. Параллельно с налаживанием выпуска активированного угля этот проект поможет решить проблему утилизации производственных отходов. Пред. След. Пред. След.