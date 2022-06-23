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Пересборка на фоне декарбонизации
Анвар Ахметов

В Казахстане на базе коксохимического цеха АО «Шубарколь комир», входящего в Группу ERG, запущен завод по выпуску активированного угля промышленного назначения.

Завод, не имеющий аналогов на территории стран СНГ, будет ежегодно выпускать до 1 000 тонн продукции в год и частично перекроет импорт этого химического реагента в нашу страну.

Активированный уголь – продукт достаточно известный. По своей сути это пористое вещество, обладающее высокой адсорб­ционной способностью, которое получают из различных углеродосодержащих материалов органического происхождения.

Потребность в активированном угле довольно большая, так же как и область его применения – это гидрометаллургическая, золотодобывающая, фосфатная промышленность, водоочистка. В среднем за год этими предприя­тиями используется свыше 7 тыс. тонн сырья. И ранее оно полностью ввозилось в Казахстан из-за рубежа.

Новое предприятие на базе АО «Шубарколь комир» будет выпус­кать до 1 000 тонн продукции в год с возможным последующим увеличением объемов производства для частичного перекрытия импорта абсорбента. И это еще один проект, успешно воплощенный на базе предприятия, где наряду с основным производством дейст­вует программа по глубокой переработке угля.

– Первый этап диверсификации производства в АО «Шубарколь комир» стартовал в 2006 году с запуском завода по выпуску спецкокса. Получение активированного угля из мелочи спецкокса – это второй этап диверсификации. Мы будем производить продукцию, добавочная стоимость которой на два порядка превышает стои­мость угля, – говорит президент АО «Шубарколь комир» Рустам Ибрагимов. – Запуск такого высокотехнологичного производства отвечает двум важным момен­там: поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по созданию подлинно диверсифицированной технологичной экономики и пересборке угольного предприя­тия в свете декарбонизации экономики.

Идея по созданию опытно-промышленного производства активированных углей из мелочи спецкокса на базе коксохимического цеха АО «Шубарколь комир» принадлежит шубаркольским специалистам. Этот проект они защищали на I Форуме инноваторов ERG и стали его победителями.

– Дальше идея дорабатывалась совместно со специалистами «Шубарколь комир», Научно-исследовательского инжинирингового центра (НИИЦ) ERG и учеными из нескольких стран, – говорит председатель правления НИИЦ ERG Сергей Опанасенко. – Они разработали и внедрили уникальную технологию для шубаркольского угля, позволяющую производить высокотехнологичный и востребованный продукт. Главная задача проекта – решение проблемы импортозамещения.

В 2020 году в АО «Шубарколь комир» получена первая пробная партия активированного угля, спустя два года его произ­водство вышло на полную мощность.

Образцы активированного угля уже прошли все необходимые лабораторные испытания. Успешный ввод проекта позволил создать новые рабочие места на предприятии и увеличить в Казахстане процент продукции, выпускаемой отечественными производителями.

При этом особо отмечается, что основным преимуществом шубаркольского активированного угля является низкая себестоимость – его конечная стоимость будет в 1,5–3 раза ниже, чем у конкурентов. Столь привлекательная цена обусловлена использованием в виде сырья дешевой коксовой мелочи и коксового газа в качестве энергоносителя, который в нас­тоящее время на многих коксохимических предприятиях просто сжигается.

Параллельно с налаживанием выпуска активированного угля этот проект поможет решить проблему утилизации производственных отходов.

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